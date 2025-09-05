Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 6-7 Eylül ÖSYM sınav takvimi

2025 yılının eylül ayının ilk hafta sonu, kamu ve eğitim sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir sınav maratonuna sahne olacak.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

6-7 Eylül 2025 hafta sonunda, ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM’nin resmi takvimine göre sınav saat 10.15’te başlayacak ve 120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika süre tanınacak.

6 Eylül Cumartesi günü ise ÖSYM, MEB veya diğer kurumlar tarafından duyurulan herhangi bir sınav bulunmuyor.

7 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR, SAAT KAÇTA?

7 Eylül 2025’te düzenlenecek KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, kamu sektöründe A Grubu kadrolara atanmak isteyen lisans mezunları için zorunlu bir sınav. Sınav, 60 soruluk Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) ve 60 soruluk Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler) bölümlerinden oluşuyor.

Sınav saat, 10.15’te başlayacak ve yaklaşık 12.25’te sona erecek. Adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulanıyor. ÖSYM, kimlik sorunları yaşayan adaylar için 7 Eylül sabahı 07.00-10.00 saatleri arasında belirli nüfus müdürlüklerini açık tutacak ve geçici kimlik belgesi düzenlenecek.