2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, öğrenciler belirlenen tarihler arasında kayıtlarını tamamlamak zorunda. Henüz kayıt yaptırmayan adaylar için son tarih büyük önem taşıyor.

Üniversite kayıtları, hem e-Devlet üzerinden hem de üniversitelerin ilgili birimlerinden yapılabiliyor. Kayıt sürecinde gerekli belgeler, başvuru ücretleri ve özel koşullar üniversitelere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi merak ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan takvime göre, üniversite kayıtları 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladı. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci 3 Eylül'de tamamlandı.

Üniversitelere gidilerek yapılan yüz yüze kayıtlar ise 5 Eylül 2025 Cuma günü sona erecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

Kazandıkları üniversiteye yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde ilgili üniversitenin öğrenci işleri birimine giderek kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.

Gerekli belgeler üniversiteye göre değişiklik gösterebilse de, genellikle lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğraf, erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi ve katkı payı/öğrenim ücreti dekontu (varsa) isteniyor.