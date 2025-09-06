Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 7 Eylül 2025 KPSS'ye girerken yasak olan şeyler

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, KPSS'ye girerken yasak olan şeyler neler adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 heyecanı başlıyor. A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, KPSS'ye girerken yasak olan şeyler neler adayların gündeminde yerini almış durumda. 7 Eylül'de yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini kapsayan oturum 130 dakika sürecek ve toplamda 120 soru yer alacak.

KPSS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor. KPSS oturumlarında adayların sınavda kullanacağı temel ihtiyaçlar ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. Sınav salonlarında her adaya özel olarak hazırlanan paketler dağıtılıyor.

Verilen paketlerin içinde kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete yer alır. Dolayısıyla adayların yanlarında kalem ya da silgi getirmelerine gerek yoktur. Ayrıca dışarıdan getirilen kırtasiye malzemelerinin sınav salonuna sokulması yasaktır.

KPSS’YE GİRERKEN YASAK OLAN ŞEYLER

KPSS sınavına girişte adayların yanlarında bulundurabileceği tek şey sınav giriş belgesi, kimlik belgesi ve şeffaf şişe içinde su olabilir. Bunun dışında kalan her türlü eşya yasaktır. Çanta, cüzdan, cep telefonu, kol saati, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, takı ve aksesuarlarla sınava girilemez.

Ayrıca kitap, defter, not kâğıdı, hesap makinesi, cetvel gibi kırtasiye malzemeleri de sınav binasına sokulmamaktadır. Yiyecek, içecek (şeffaf şişede su hariç) ve metal içerikli eşyalar da yasaklılar arasında yer almaktadır.

KPSS’DE SU VERİLİYOR MU, SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

KPSS’de adaylara su verilmez. İsteyen adaylar sınava kendi sularını getirebilir. Sınava getirilecek suyun şeffaf pet şişe içinde olması ve şişe üzerinde herhangi bir etiket ya da bandrol bulunmaması gerekir. 

