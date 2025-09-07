KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?

Milyonlarca adayın katılacağı 2025 KPSS için nefesler tutuldu. Sınav günü yanına alınması gereken belgeler ve kurallar merak konusu oldu.

7 Eylül yani bugün gerçekleşecek olan sınav öncesinde ÖSYM, sınav kılavuzunda önemli uyarılar yaptı. İşte KPSS 2025'te adayların bilmesi gerekenler…

KPSS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI GEREKENLER NELER?

KPSS sınavına girilirken adaylar yanında Sınav Giriş Belgesi, geçerli kimlik belgesi ve etiketi çıkarılmış şeffaf su bulundurabilir.

KPSS 2025 kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınava giren adaylara kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

İsteyen adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Ancak sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağı için zorunlu belgeler dışındaki tüm eşyaların eve bırakılması gerekiyor.

Sınav görevlilerinin adayın kimliğini net şekilde göremediği takdirde sınava alınmama veya sınavın geçersiz sayılma ihtimali de vardır.