KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?

KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?

KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?
KPSS sınavının başlamasına saatler kala adayların en çok merak ettiği soruların başında "KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?" sorusu geliyor. ÖSYM, kılavuzda sınav günü yanında bulundurulması gerekenleri duyurdu.

Milyonlarca adayın katılacağı 2025 KPSS için nefesler tutuldu.  Sınav günü yanına alınması gereken belgeler ve kurallar merak konusu oldu.

7 Eylül yani bugün gerçekleşecek olan sınav öncesinde ÖSYM, sınav kılavuzunda önemli uyarılar yaptı. İşte KPSS 2025'te adayların bilmesi gerekenler…

KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler? - 1. Resim

KPSS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI GEREKENLER NELER?

KPSS sınavına girilirken adaylar yanında Sınav Giriş Belgesi, geçerli kimlik belgesi ve etiketi çıkarılmış şeffaf su bulundurabilir.

KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler? - 2. Resim

KPSS 2025 kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınava giren adaylara kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler? - 3. Resim

İsteyen adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Ancak sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağı için zorunlu belgeler dışındaki tüm eşyaların eve bırakılması gerekiyor.

KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler? - 4. Resim

Sınav görevlilerinin adayın kimliğini net şekilde göremediği takdirde sınava alınmama veya sınavın geçersiz sayılma ihtimali de vardır.

