KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025 cevap anahtarı ve soru kitapçığı sorgulama ekranı

- Güncelleme:
ÖSYM tarafından gerçekleştirile 2025 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15’te başlayacak ve 12.25’te tamamlanacak. Yaklaşık 402 bin 105 adayın katılması beklenen sınavda en çok merak edilen konu ise KPSS soru ve cevap anahtarıdır. Her sene 2025 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’unu aynı gün içinde erişime açılıyor. Bu yıl için de gözler ÖSYM'ye çevrildi.

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 12.25’te sona erecek.

Türkiye başta olmak üzere Lefkoşa’da toplam 402 bin 105 adayın katılması beklenen sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanınıyor. ÖSYM’nin sınav uygulamalarına bakıldığında KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavın hemen ardından aynı gün akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar,  ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaparak KPSS sorularını ve cevap anahtarını PDF formatında görüntüleyip erişim sağlayabilecek.

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sonuçları ise 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuç ekranında ise adayların doğru-yanlış sayıları ile KPSS puan türleri vardır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. ÖSYM’nin sınav uygulamalarına göre: Sınavın sona ermesinden sonra aynı gün akşam saatlerinde sorularının yüzde 10'nun cevap anahtarı osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

Adaylar, soruların tamamını görmek istediği takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaparak soru kitapçığı ve cevap anahtarını PDF formatında indirebilecekler.

ÖSYM KPSS 2025 CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

KPSS sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih dönemi başlayacak. ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre adaylar başvurularını tamamlayacak.

