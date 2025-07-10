KPSS Nitelik Kodları Tam Liste: 3255, 7229, 2055, 2043, 2011 ve 2112 nitelik kodu nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında adayların sahip olduğu mesleki yeterlilikler ve eğitim durumlarını belirten nitelik kodları, merkezi atama sürecinde büyük önem taşıyor. Merkezi atama tercihlerinin başlaması ile beraber 3255, 7229, 2055, 2043, 2011 ve 2112 nitelik kodu nedir merak edilirken KPSS nitelik kodları tam liste de araştırılıyor.

KPSS nitelik kodları kamu kurumlarının personel alımlarında adayların hangi alanlarda uzmanlık ve deneyime sahip olduklarını göstererek, yerleştirme süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlıyor. Peki, 3255, 7229, 2055, 2043, 2011 ve 2112 nitelik kodu nedir?

KPSS 3255 NİTELİK KODU NEDİR?

3255: Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS 7229 NİTELİK KODU NEDİR?

7229: İki yıllık yüksekokul mezunu olup MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.

KPSS 2055 NİTELİK KODU NEDİR?

2055: Ortaöğretim kurumlarının Besin Kontrol ve Analizleri, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme alanlarının birinden mezun olmak.

KPSS 2043 NİTELİK KODU NEDİR?

2043: Ortaöğretim kurumlarının Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanından mezun olmak.

KPSS 2011 NİTELİK KODU NEDİR?

2011: Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak.

KPSS 2112 NİTELİK KODU NEDİR?

2112: Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

KPSS NİTELİK KODLARI TAM LİSTE 2025

1101 Cinsiyeti erkek olmak.

1103 Cinsiyeti kadın olmak.

1201 Sınav tarihi itibarıyla (25) yaşından gün almamış olmak.

1205 Sınav tarihi itibarıyla (27) yaşından gün almamış olmak.

1209 Sınav tarihi itibarıyla (29) yaşından gün almamış olmak.

1211 Sınav tarihi itibarıyla (30) yaşından gün almamış olmak.

1213 Sınav tarihi itibarıyla (31) yaşından gün almamış olmak.

1215 Sınav tarihi itibarıyla (32) yaşından gün almamış olmak.

1217 Sınav tarihi itibarıyla (33) yaşından gün almamış olmak.

1221 Sınav tarihi itibarıyla (35) yaşından gün almamış olmak.

1223 Sınav tarihi itibarıyla (36) yaşından gün almamış olmak.

1227 Sınav tarihi itibarıyla (38) yaşından gün almamış olmak.

1231 Sınav tarihi itibarıyla (40) yaşından gün almamış olmak.

2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2003 Ortaöğretimde meslek liselerinin veya çok programlı liselerin meslekle ilgili alanlarının birinden mezun olmak.

2005 Ortaöğretimde genel lise, akşam lisesi, askeri lise, fen lisesi, özel akşam lisesi, özel fen lisesi, özel lise, polis koleji, anadolu lisesi (yabancı dille öğretim yapan resmi lise), yabancı dille öğretim yapan özel lise, güzel sanatlar lisesi, anadolu güzel sanatlar lisesi, öğretmen lisesi, anadolu öğretmen lisesi, açıköğretim ve çok programlı liselerin lise programları alanlarının herhangi birinden mezun olmak.

2007 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2009 Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2011 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2013 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı alanından mezun olmak.

2015 Ortaöğretim kurumlarının Laborant alanından mezun olmak.

2017 Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2019 Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik alanından mezun olmak.

2021 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik alanından mezun olmak.

2025 Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2027 Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak.

2029 Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2031 Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2033 Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olmak.

2035 Ortaöğretim kurumlarının Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği alanlarının birinden mezun olmak.

2039 Ortaöğretim kurumlarının Adalet alanından mezun olmak.

2043 Ortaöğretim kurumlarının Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanından mezun olmak.

2053 Ortaöğretim kurumlarının Aşçılık veya Mutfak alanından mezun olmak.

2055 Ortaöğretim kurumlarının Besin Kontrol ve Analizleri, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme alanlarının birinden mezun olmak.

2057 Ortaöğretim kurumlarının Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi alanlarının birinden mezun olmak.

2061 Ortaöğretim kurumlarının Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri alanlarının birinden mezun olmak.

2063 Ortaöğretim kurumlarının Kat Hizmetleri alanından mezun olmak.

2083 Ortaöğretim kurumlarının İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapıcılık, Üst Yapı, Üst Yapı- İnşaat alanlarının birinden mezun olmak.

2085 Ortaöğretim kurumlarının Yapı Ressamlığı alanından mezun olmak.

2089 Ortaöğretim kurumlarının Maliye alanından mezun olmak.

2091 Ortaöğretim kurumlarının İşletme alanından mezun olmak.

2097 Ortaöğretim kurumlarının Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe-Finansman alanlarının birinden mezun olmak.

2103 Ortaöğretim kurumlarının Matbaa, Matbaacılık, Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Dizgi alanlarının birinden mezun olmak.

2113 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgiişlem alanlarının birinden mezun olmak.

2115 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar Donanım alanından mezun olmak.

2119 Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Büro Hizmetleri, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Tıp Sekreterliği alanlarının birinden mezun olmak.

2121 Ortaöğretim kurumlarının Mahalli İdareler alanından mezun olmak.

Nitelik Kodu Niteliği

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3’TE YER ALAN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

2123 Ortaöğretim kurumlarının Dış Ticaret veya Ticaret alanından mezun olmak.

2131 Ortaöğretim kurumlarının Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Cilt Bakımı ve Güzellik, Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Epilasyon, Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve Yapımı alanlarının birinden mezun olmak.

2133 Ortaöğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı alanlarının birinden mezun olmak.

2135 Ortaöğretim kurumlarının Boya-Baskı-Desen, Tekstil Boya-Baskı-Desen, Tekstil Boya-Apre, Boya Apre, İplik, İplikçilik, Tekstil İplik, Tekstil İplikçilik, Tekstil, Tekstil Tasarımı alanlarının birinden mezun olmak.

2141 Ortaöğretim kurumlarının Konfeksiyon, Tekstil Konfeksiyon, Hazır Giyim, Kalıp, Kalıpçılık, Giyim, Giyim Teknolojisi, Kesim, Terzilik, Erkek Terziliği, Kadın Terziliği alanlarının birinden mezun olmak.

2175 Ortaöğretim kurumlarının Süs Bitkileri alanından mezun olmak.

2177 Ortaöğretim kurumlarının Peyzaj alanından mezun olmak.

2195 Ortaöğretim kurumlarının Metal İşleri alanından mezun olmak.

2199 Ortaöğretim kurumlarının Makine veya Tesviye alanından mezun olmak.

2203 Ortaöğretim kurumlarının Makine Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Ahşap Modelleme, Metal Modelleme, Plastik Modelleme) veya Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme) alanlarının birinden mezun olmak.

2209 Ortaöğretim kurumlarının İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, Motor, Motor (Benzinli), Motor (Dizel) alanlarının birinden mezun olmak.

2211 Ortaöğretim kurumlarının İş Makineleri Operatörlüğü alanından mezun olmak.

2215 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanından mezun olmak.

2219 Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak.

2225 Ortaöğretim kurumlarının Telekomünikasyon alanından mezun olmak.

2227 Ortaöğretim kurumlarının Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi alanından mezun olmak.

2249 Ortaöğretim kurumlarının Ziraat, Genel Ziraat, Tarım alanlarının birinden mezun olmak.

2251 Ortaöğretim kurumlarının Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

2255 Ortaöğretim kurumlarının Harita ve Kadastro alanından mezun olmak.

2265 Ortaöğretim kurumlarının Tasarım Teknolojisi, Tasarım ve Teknolojisi, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım alanlarının birinden mezun olmak.

2267 Ortaöğretim kurumlarının Kimya alanından mezun olmak.

2289 Ortaöğretim kurumlarının Meteoroloji alanından mezun olmak.

2295 Ortaöğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) alanlarının birinden mezun olmak.

2305 Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Okulu, Çok Programlı Liselerin İmam Hatip programı, Çok Programlı Liselerin Anadolu İmam Hatip programının birinden mezun olmak.

2311 Ortaöğretim kurumlarının Dil ve Edebiyat, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanlarının birinden mezun olmak.

2315 Ortaöğretim kurumlarının Matematik alanından mezun olmak.

2323 Ortaöğretim kurumlarının Genel Kültür alanından mezun olmak.

3001 Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3007 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

3009 Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

3011 Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3017 Hemşirelik önlisans programından mezun olmak.

3019 Ebelik önlisans programından mezun olmak.

3021 Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programından mezun olmak.

3023 Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3025 Pataloji Laboratuvar önlisans programından mezun olmak.

3027 Perfüzyon önlisans programından mezun olmak.

3029 Odyometri veya Odiometri önlisans programından mezun olmak.

3033 Protez ve Ortez önlisans programından mezun olmak.

3035 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3037 Radyoloji önlisans programından mezun olmak.

3039 Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu Niteliği

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3’TE YER ALAN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

3041 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

3047 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

3055 Biyokimya Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

3057 Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

3061 Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

3163 Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Endüstriyel Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3171 Borsa ve Finans veya Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programından mezun olmak.

3173 Finans, Finans ve Muhasebe, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3177 Orta Kademe Yöneticilik veya Orta Kademe Yöneticiliği önlisans programından mezun olmak.

3179 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3181 Maliye önlisans programından mezun olmak.

3183 İnsan Kaynakları veya Personel Yönetimi önlisans programından mezun olmak.

3185 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3197 Karayolu Ulaşımı ve Trafik önlisans programından mezun olmak.

3223 Turizm, Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Turizm Yönetimi, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3227 Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3229 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3233 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3237 Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3239 Grafik/Grafik Tasarımı önlisans programından mezun olmak.

3241 Bilgisayar Destekli Yayıncılık veya Masaüstü Yayıncılık önlisans programından mezun olmak.

3243 Bilgi İşlem önlisans programından mezun olmak.

3245 Bilgisayar Donanımı önlisans programından mezun olmak.

3247 Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

3249 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3251 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri önlisans programından mezun olmak.

3253 Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3289 Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3293 Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3297 Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Deniz Haberleşme önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3301 Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans programından mezun olmak.

3311 Gemi İnşaatı önlisans programından mezun olmak.

3317 Gümrük İşletme veya Gümrük İşleri önlisans programından mezun olmak.

3318 Tapu ve Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Y.O. Ön lisans programından mezun olmak

3319 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3329 İlahiyat önlisans programından mezun olmak.

3331 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya İtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programından mezun olmak.

3347 Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3351 Petrol Sondajı ve Üretimi veya Sondajcılık önlisans programından mezun olmak.

3359 Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine-Resim-Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3361 Matbaacılık veya Matbaacılık ve Baskı Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

3363 Serigrafi önlisans programından mezun olmak.

3365 Mermercilik veya Mermer Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3377 Turizm Animasyonu önlisans programından mezun olmak.

3387 Sosyal Bilimler önlisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu Niteliği

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3’TE YER ALAN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

3389 Özel Güvenlik ve Koruma veya Savunma ve Güvenlik önlisans programından mezun olmak.

3391 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3399 Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4007 Türkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4017 Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4021 Fars Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4025 Alman Dili ve Kültürü veya Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4029 Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransız Dili ve Kültürü lisans programından mezun olmak.

4033 İngiliz Dil Bilimi lisans programından mezun olmak.

4035 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4039 İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4055 Japon Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4073 Rus Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4089 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) lisans programından mezun olmak.

4097 Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji lisans programından mezun olmak.

4099 Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.

4101 Dokümantasyon ve Enformasyon lisans programından mezun olmak.

4103 Arşivcilik lisans programından mezun olmak.

4113 Prehistorya lisans programından mezun olmak.

4115 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi lisans programından mezun olmak.

4117 Tarih lisans programından mezun olmak.

4119 Tarih Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4131 Psikoloji lisans programından mezun olmak.

4133 Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak.

4135 Eğitim Bilimleri lisans programından mezun olmak.

4139 Eğitim Programları ve Öğretim lisans programından mezun olmak.

4141 Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği veya Eğitim Yönetimi ve Planlaması lisans programından mezun olmak.

4143 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitimde Ölçme-Değerlendirme lisans programından mezun olmak.

4145 Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans programından mezun olmak.

4149 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak.

4151 Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4153 Coğrafya lisans programından mezun olmak.

4157 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4159 Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4161 Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4163 Özel Eğitim lisans programından mezun olmak.

4165 Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4167 Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4169 Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4175 Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4177 Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak.

4179 İlahiyat lisans programından mezun olmak.

4181 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4183 Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak.

4191 Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4199 Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Dekoratif Ürünler Öğretmenliği ve Dekoratif Eşyalar ve Çiçek Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4217 Geleneksel Türk El Sanatları lisans programından mezun olmak.

4221 El Sanatları Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4237 Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı lisans programlarının birinden mezun olmak.

4273 İletişim, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu Niteliği

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3’TE YER ALAN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

4275 Gazetecilik veya Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans programından mezun olmak.

4277 Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak.

4279 Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TV-Fotoğraf lisans programlarının birinden mezun olmak.

4283 Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV lisans programından mezun olmak.

4291 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

4303 Müzik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4411 Antrenörlük Eğitimi lisans programından mezun olmak.

4415 Beden Eğitimi ve Spor lisans programından mezun olmak.

4417 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4419 Hukuk lisans programından mezun olmak.

4421 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.

4423 Ekonomi ve Finans lisans programından mezun olmak.

4425 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları lisans programından mezun olmak.

4427 Ekonometri lisans programından mezun olmak.

4429 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programından mezun olmak.

4431 İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.

4433 İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4441 İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4453 Muhasebe veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programından mezun olmak.

4455 Muhasebe-Finansman veya Muhasebe ve Finansal Yönetim, lisans programından mezun olmak.

4459 Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

4463 Bankacılık lisans programından mezun olmak.

4465 Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finans ve Bankacılık ve Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak.

4467 Bankacılık ve Sigortacılık lisans programından mezun olmak.

4471 Aktüerya, Aktüarya, Aktüerya Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

4475 Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programından mezun olmak.

4479 Uluslararası Ticaret lisans programından mezun olmak.

4481 Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programından mezun olmak.

4485 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık lisans programından mezun olmak.

4495 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4497 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4499 Yönetim Bilimleri lisans programından mezun olmak.

4501 Yönetim ve Organizasyon lisans programından mezun olmak.

4503 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.

4507 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak.

4513 Matematik lisans programından mezun olmak.

4515 Matematik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4519 Matematik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4521 İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4523 Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.

4525 İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

4527 Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar lisans programlarının birinden mezun olmak.

4529 Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

4531 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4533 Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4535 Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4537 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4541 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik, Enformatik, Enformatik (Almanca) ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu Niteliği

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3’TE YER ALAN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

4545 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak.

4547 Fizik lisans programından mezun olmak.

4549 Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4551 Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4553 Fizik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4559 Kimya lisans programından mezun olmak.

4561 Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4565 Petrol Mühendisliği veya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4567 Kimya-Biyoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4571 Biyoloji lisans programından mezun olmak.

4573 Biyoloji Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

4591 Eczacılık lisans programından mezun olmak.

4593 Diş Hekimliği lisans programından mezun olmak.

4597 Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi lisans programından mezun olmak.

4603 Ebelik lisans programından mezun olmak.

4605 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.

4607 Veteriner lisans programından mezun olmak.

4610 Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4611 Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4619 Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4623 Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

4639 Makine Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4643 Makine lisans programından mezun olmak.

4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4677 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4679 Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4681 Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4683 Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4685 Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4689 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4691 Metalurji Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4703 Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4731 Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri lisans programından mezun olmak.

4733 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4735 Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4737 Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4739 Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4741 Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.

4743 Güverte lisans programından mezun olmak.

4745 Güverte (DKK) lisans programından mezun olmak.

4747 Mimarlık lisans programından mezun olmak.

4755 Restorasyon lisans programından mezun olmak.

4757 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

4797 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

4799 Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4819 Su Ürünleri lisans programından mezun olmak.

4821 Süt Teknolojisi lisans programından mezun olmak.

4827 Zootekni veya Zooteknik lisans programından mezun olmak.

4829 Toprak lisans programından mezun olmak.

4833 Tarla Bitkileri lisans programından mezun olmak.

4841 Bahçe Bitkileri lisans programından mezun olmak.

4843 Bitki Koruma lisans programından mezun olmak.

Nitelik Kodu Niteliği

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3’TE YER ALAN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

4845 Bitkisel Üretim lisans programından mezun olmak.

4857 Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

4863 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4871 Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4909 Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.

6001 Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak

6003 Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

6103 Aşçı bonservisi sahibi olmak

6107 Bahçıvan bonservisi sahibi olmak

6109 Benzinli araç tamirciliği bonservisi sahibi olmak

6165 İnşaat ve çatı ustalığı dalında bonservis sahibi olmak

6209 M.E.B.'dan onaylı bahçıvan yetiştirme sertifikası sahibi olmak

6223 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar destekli üst düzey sekreterlik sertifikası sahibi olmak

6225 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak

6227 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar programcısı sertifikası sahibi olmak

6229 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar uygulamalı muhasebe sertifikası sahibi olmak

6241 M.E.B.'dan onaylı daktilo sertifikası sahibi olmak

6251 M.E.B.'dan onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi olmak

6255 M.E.B.'dan onaylı elektrik tesisatçılığı sertifikası sahibi olmak

6257 M.E.B.'dan onaylı elektrikçilik sertifikası sahibi olmak

6297 M.E.B.'dan onaylı kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi olmak

6303 M.E.B.'dan onaylı kat hizmetleri sertifikası sahibi olmak

6317 M.E.B.'dan onaylı metal işleri sertifikası sahibi olmak

6325 M.E.B.'dan onaylı muhasebe sertifikası sahibi olmak

6345 M.E.B.'dan onaylı santral elemanı yetiştirme sertifikası sahibi olmak

6353 M.E.B.'dan onaylı sıhhi tesisatçılık sertifikası sahibi olmak

6505 B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

6507 C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

6511 E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

6519 İstenilen sınıftaki sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak.

6659 3308 Sayılı Kanuna göre doğalgaz ve sıhhi tesisatçılık dalında kalfalık belgesine sahip olmak

6769 3308 Sayılı Kanuna göre erkek terziliği dalında ustalık belgesine sahip olmak

6777 3308 Sayılı Kanuna göre erkek berberliği dalında ustalık belgesine sahip olmak

6781 3308 Sayılı Kanuna göre kuaförlük dalında ustalık belgesine sahip olmak

6809 3308 Sayılı Kanuna göre servisi(garsonluk) dalında ustalık belgesine sahip olmak

6813 3308 Sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak

6907 KPDS en az C seviyesinde Almanca bilmek

6917 KPDS en az B seviyesinde Arapça bilmek

6965 KPDS en az B seviyesinde Farsça bilmek

7075 KPDS en az C seviyesinde Rusça bilmek

7105 İngilizce bilmek

7109 KPDS en az B seviyesinde İngilizce bilmek

7111 KPDS en az C seviyesinde İngilizce bilmek

7113 KPDS en az D seviyesinde İngilizce bilmek

7117 TOEFL 'dan en az 100 puan almış olmak

7205 Avukatlık ruhsatı aldıktan sonra serbest olarak en az iki yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak.

7207 Avukatlık ruhsatı sahibi olmak

7209 Belirtilen öğrenim krm.eğt.prog.ve öğr.,eğt.ynt.ve denet.,ölçme ve değ. anabilim dallarının birinde yüksek lisans diplomasına sahip olmak

7219 Client-server yada büyük sistemlerin işletim sistemlerinden en az birini bildiğini belgelemek.

7221 Dört yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olup meb'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak

7225 Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması

7229 İki yıllık yüksekokul mezunu olup meb'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak

7233 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hafızlık belgesi sahibi olmak

7235 İmam hatip lisesi dışındaki lise veya dengi okullardan mezun olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hafızlık belgesi sahibi olmak

7237 Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen stajer vaizlik belgesine sahip olmak

7239 Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen stajer kur'an kursu öğreticiliği belgesine sahip olmak

7241 Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen imam-hatiplik belgesine sahip olmak

7243 Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen müezzin-kayyımlık belgesine sahip olmak

7245 İmam hatiplik yapmaya engel bir özürü bulunmamak

7247 Konusuyla ilgili alanlarda doktora diplomasına sahip olmak

7249 Konusuyla ilgili alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmak

7251 Lise veya lise dengi okul mezunu olup meb'den onaylı daktilo sertifikasına sahip olmak

7253 Lise veya lise dengi okul mezunu olup meb'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak

7255 Pedagojik formasyona sahip olmak

7257 Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak

7259 T.S.K. sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşulları