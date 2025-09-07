KPSS'de yasaklı eşyalar neler? Oturuma küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilip girilemeyeceği merak konusu oldu

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-KPSS kılavuzuna göre, adayların sınav salonuna girişlerinde yanlarında bulunduramayacakları eşyalar belli oldu.

Buna göre, bugün yanlarında yasaklı araç ve aksesuarlarla gelen adaylar salona alınmayacaktır. Sınav güvenliğini maksadıyla getirilen bu yasak, adayların sınav öncesinde dikkatle incelemesi gerektiği önemli bir noktadır.

KPSS'DE YASAKLI EŞYALAR NELER?

KPSS'de yasaklı eşyalar arasında küpe, yüzük, piercing ve cüzdan da vardır. Bu yasak ÖSYM tarafında belirlenen sınav kuralları arasında yer alır.

Sınava girerken adayların yanlarında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar şunlardır;

çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

KPSS'DE PİERCİNG YASAK MI?

Bugünkü sınava girerken tüm takılar çıkartılmalıdır. Bu yüzden piercing de sınav salonuna alınmaz. Kimlik kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi için adayların piercinglerini çıkarmaları zorunludur.

KPSS'ye girecek adaylar, sınav salonuna sadece şeffaf ve etiketsiz su şişesi ile girebilecek. Şişe üzerinde yazı veya desen bulunması durumunda aday salona alınmayacak.