Kredi kartı ile altın alınır mı? Taksitli altın alımı gündemde

Gram altın fiyatları 19 Eylül 2025 itibarıyla 4 bin 950 TL civarında seyrediyor. Altın fiyatları piyasalarda yükseliş trendini sürdürürken, yatırımcılar "Kredi kartı ile altın alınır mı?" sorusuna cevap arıyor. Taksitli altın alımında nasıl bir süreç işlediği gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALINIR MI?

Bankalar kredi kartı ile altın almanın mümkün olduğunu belirtiyor. Birçok kuyumcu ve online satış platformunda gram, çeyrek, yarım ve tam altın satışı gerçekleştiriliyor.

Yatırımcılar kredi kartıyla taksitli veya tek çekim olarak altın alabiliyor. Genellikle bankalar altın alımında 3 taksit imkanı sunuyor.

Öte yandan bankalar altın alımı işleminde alıcıya komisyon ücreti yansıtabiliyor. Bu miktar bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALANA CEZA MI VAR?

Kredi kartı ile altın alıp aynı gün bozduran yatırımcı ve kuyumcuların risk altında olduğu belirtiliyor. Bazı bankalar kullanıcılara, "Kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" şeklinde uyarı gönderiyor.