Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi araştırılıyor

Kuruluş Osman, yeni sezonda Kuruluş Orhan adıyla izleyiciyle bir araya gelecek. Tarihi bir dizi olarak öne çıkan yapım yeni sezon hazırlıklarına hız kazandırdı.

Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in hikâyesine odaklanan yapım, yeni karakterler ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Orhan dizinin yayın günü henüz netleşmedi. Ancak okunma provalarının başlandığı biliniyor. Kısa süre için dizinin yayın tarihi hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

KURULUŞ ORHAN 'IN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu üstlenirken, kadroya birçok deneyimli oyuncu dahil oldu. Dizide yer alacak isimler arasında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi isimler bulunuyor.

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Osman Bey'in döneminin sona ermesiyle Orhan Bey mirası devralır ve hikâyesinde aile bağları, taht mücadeleleri ve dönemin siyasi gelişmeleri öne çıkacak.

Yeni karakterlerin kadroya dahil olmasıyla beraber izleyiciler farklı bir hikâye ile karşı karşıya kalacaktır.