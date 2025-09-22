Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi araştırılıyor

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi araştırılıyor
ATV, Tarih, Dizi, Mert Yazıcıoğlu, Haber
Haberler

ATV'nin popüler yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan hem oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrolünde Mert Yazıcıoğlu bulunuyor. İzleyiciler "Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman, yeni sezonda Kuruluş Orhan adıyla izleyiciyle bir araya gelecek. Tarihi bir dizi olarak öne çıkan yapım yeni sezon hazırlıklarına hız kazandırdı.

Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in hikâyesine odaklanan yapım, yeni karakterler ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek.

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli mi, oyuncuları kim?

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Kuruluş Orhan dizinin yayın günü henüz netleşmedi. Ancak okunma provalarının başlandığı biliniyor. Kısa süre için dizinin yayın tarihi hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi araştırılıyor - 2. Resim

KURULUŞ ORHAN 'IN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu üstlenirken, kadroya birçok deneyimli oyuncu dahil oldu. Dizide yer alacak isimler arasında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi isimler bulunuyor.

Okuma provaları tamamlandı: Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli mi, oyuncuları kim?

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Osman Bey'in döneminin sona ermesiyle Orhan Bey mirası devralır ve hikâyesinde aile bağları, taht mücadeleleri ve dönemin siyasi gelişmeleri öne çıkacak.

Yeni karakterlerin kadroya dahil olmasıyla beraber izleyiciler farklı bir hikâye ile karşı karşıya kalacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

