Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?

Güncelleme:
Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey hikayeye dahil olurken, Mert Yazıcıoğlu, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen ve Şükrü Özyıldız gibi oyuncular da kadroya katıldı. Peki, Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey hikayeye dahil oluyor. Osman Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun canlandıracağı belirtilirken, "Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak? - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV’nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 7. sezonu için heyecan dorukta. Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 194. bölümüyle tamamlayarak sezon finali yapmıştı.

Geçmiş sezon takvimlerine göre, Kuruluş Osman 7. sezonunun Ekim 2025’te ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak? - 2. Resim

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Kuruluş Osman’ın yeni sezon kadrosuna dikkat çeken isimler dahil oldu. Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu oynayacak. Vasilius karakterini Şükrü Özyıldız canlandıracak.

Güçlü performanslarıyla tanınan Bennu Yıldırımlar ve Burak Sergen de yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak.

