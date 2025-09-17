Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor

Yaz sezonunun sona ermesi üzerine Kuruluş Osman yeni sezon tarihi gündeme geldi. Atv ekranlarında her hafta çarşamba akşamı izleyicisi ile bir araya gelen Kuruluş Osman'ın senaryosunda değişikliğe gidildi.

7. sezonunda Orhan Bey'in hikayesini konu edinecek olan dizinin yeni sezon kadrosuna Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Peki, "Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı?" İşte, konuya dair bilgiler...

KURULUŞ OSMAN'IN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçen sene 6. sezonun ilk bölümü 2 Ekim tarihinde ekrana gelmişti. Bu yıl da benzer şekilde Kuruluş Osman'ın 1 Ekim'de başlaması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman bu akşam ATV'de yayınlanmayacak. Yayın akışına bakıldığında 20:00'da Gözleri Karadeniz ekrana gelecek.

17 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gözleri KaraDeniz

02:00 Gözleri KaraDeniz

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme