Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor
Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri merakla bekleniyor. 7. sezonuyla ATV ekranlarına dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da yeni bir döneme giriliyor. Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit'in kadrodan ayrılması üzerine senaryoda değişikliğe gidildi. Yeni sezonda senaryo Orhan Bey ile devam edilecek Popüler oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer alacağı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Yaz sezonunun sona ermesi üzerine Kuruluş Osman yeni sezon tarihi gündeme geldi. Atv ekranlarında her hafta çarşamba akşamı izleyicisi ile bir araya gelen Kuruluş Osman'ın senaryosunda değişikliğe gidildi.
7. sezonunda Orhan Bey'in hikayesini konu edinecek olan dizinin yeni sezon kadrosuna Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Peki, "Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı?" İşte, konuya dair bilgiler...
KURULUŞ OSMAN'IN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?
Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçen sene 6. sezonun ilk bölümü 2 Ekim tarihinde ekrana gelmişti. Bu yıl da benzer şekilde Kuruluş Osman'ın 1 Ekim'de başlaması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman bu akşam ATV'de yayınlanmayacak. Yayın akışına bakıldığında 20:00'da Gözleri Karadeniz ekrana gelecek.
17 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Gözleri KaraDeniz
02:00 Gözleri KaraDeniz
04:30 Kardeşlerim
06:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme