Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor

Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman&#039;ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor
Haberler

Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri merakla bekleniyor. 7. sezonuyla ATV ekranlarına dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da yeni bir döneme giriliyor. Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit'in kadrodan ayrılması üzerine senaryoda değişikliğe gidildi. Yeni sezonda senaryo Orhan Bey ile devam edilecek Popüler oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer alacağı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Yaz sezonunun sona ermesi üzerine Kuruluş Osman yeni sezon tarihi gündeme geldi. Atv ekranlarında her hafta çarşamba akşamı izleyicisi ile bir araya gelen Kuruluş Osman'ın senaryosunda değişikliğe gidildi.

7. sezonunda Orhan Bey'in hikayesini konu edinecek olan dizinin yeni sezon kadrosuna Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Peki, "Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı?" İşte, konuya dair bilgiler...

Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN'IN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI? 

Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Geçen sene 6. sezonun ilk bölümü 2 Ekim tarihinde ekrana gelmişti. Bu yıl da benzer şekilde Kuruluş Osman'ın 1 Ekim'de başlaması bekleniyor. 

Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor - 2. Resim

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman bu akşam ATV'de yayınlanmayacak. Yayın akışına bakıldığında 20:00'da Gözleri Karadeniz ekrana gelecek.

Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor - 3. Resim

17 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gözleri KaraDeniz

02:00 Gözleri KaraDeniz

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

