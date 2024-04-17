Kuvayımilliye Güney Cephesi'nde Hatay Dörtyol'da 19 Aralık 1918'de kuruldu

Hiçbir örgütlenme olmadan halk kahramanlarının ortak hareketiyle meydana gelir Kuvayımilliye hakkında detaylar merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli mücadelede Kuvayımilliye neyse Hamas da aynen odur" diyerek Kuvayımilliye ile Hamas'ı birbirine benzetti. Peki, Kuvayımilliye nedir, ilk hangi cephede kuruldu? Kuvayımilliye neden kuruldu, nasıl kapandı? Detaylar haberimizde.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli mücadelede Kuvayımilliye neyse Hamas da aynen odur." ifadelerini kullandı. Ardından Kuvayımilliye nedir, sorusu hız kazandı. Peki, ilk Kuvayımilliye nerede kuruldu, hangi cephede? Kuvayımilliye ne zaman sona erdi? İşte ayrıntılar...

KUVAYIMİLLİYE İLK HANGİ CEPHEDE KURULDU?

1918 ile 1921 yılları arasında Milli Mücadelede etkin bir rol oynayan Kuvayımilliye'nin ilk adımı 19 Aralık 1918 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Fransızlara karşı atıldı.

İlk Kuvayımilliye kıvılcımı yani ilk silahlı direniş Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918'de Fransızlara karşı başladı.

BATI ANADOLU'DAKİ İLK KUVAYIMİLLİYE NEREDE KURULDU?

İşgal altındaki Çine'nin direniş merkezî olmasında 57.Tümen'in ve onun komutanı Albay Şefik'in büyük etkisi olmuştur. Yörük Ali ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe onun çağrısıyla Çine'ye geldiler. Aydın'da ilk Kuvayımilliye birlikleri 6 Haziran 1919'daki toplantıdan sonra oluştu.

KUVAYIMİLLİYE NEDEN KURULDU?

Osmanlı ordularının Mondros Antlaşması sonucu terhis edilmesi sonucu Anadolu'nun işgal edilmesi, Kuvayımilliye'nin oluşmasını temel sebebidir.

KUVAYIMİLLİYE ADI İLK KEZ NEREDE KULLANILDI?

Kuvayımilliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, Kurtuluş Savaşında çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. Kuvayımilliye adı, önceleri İzmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı.

KUVAYIMİLLİYE İLK KURŞUNU KİM ATTI?

15 Mayıs 1919'da Yunan işgaline karşı İzmir'de ilk kurşunu atarak Türk milli direnişinin sembolü olan gazeteci ve yazar Hasan Tahsindir.

KUVAYIMİLLİYE BİRLİKLERİ HANGİ KONGREDE BİRLEŞTİ?

Sivas Kongresi'nde, Adana bölgesinde Kuvayımilliye'nin kurulması kararı alındı. 26 Temmuz 1919'da yapılan II. Balıkesir Kongresi'nde ise Ulusal Bağımsızlık Savaşına taraftar grupların bir çatı altında toplanması başarıldı.

KUVAYIMİLLİYE HANGİ OLAYDAN SONRA SONA ERDİ?

I. İnönü Savaşı sırasında, 1921'de, düzenli ordunun kurulması sonucu sona erdi.

KUVAYIMİLLİYE BİRLİKLERİ HANGİ CEPHEDE BAŞARILAR ELDE ETTİ?

Güney Cephesi'nde (Adana, Maraş, Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşı'nı düzenli ve disiplinli Kuvayımilliye birlikleri sürdürdü. Ulukışla'da faaliyet gösteren Kuvayımilliye de ilk kurulanlardan olup Fransızların Toroslar'ın ardında ulaştığı bu en iç noktadan kısa sürede püskürtülmelerini sağladı.