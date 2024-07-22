LGS ikinci tercihler 29 Temmuz'da başlarken 2 Ağustos'ta bitecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme:

Lgs, Tercih Sonuçları, Haber

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Bugün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin gideceği okullar belli oldu. İstediği yeri kazanamayan adaylar için ise ikinci tercih şansı veriliyor. Adaylar 2024 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından 2. tercih var mı, ne zaman araştırmaya başladı.