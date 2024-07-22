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LGS ikinci tercihler 29 Temmuz'da başlarken 2 Ağustos'ta bitecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS ikinci tercihler 29 Temmuz&#039;da başlarken 2 Ağustos&#039;ta bitecek
Lgs, Tercih Sonuçları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin gideceği okullar belli oldu. İstediği yeri kazanamayan adaylar için ise ikinci tercih şansı veriliyor. Adaylar 2024 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından 2. tercih var mı, ne zaman araştırmaya başladı.

Milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sınavında tercih sonuçları açıklanırken ikinci tercihler 29 Temmuz'da başlarken 2 Ağustos'ta bitecek.

22 Temmuz sabah saatleri itibarıyla adaylar hangi okulu kazandığını öğrenirken boş kontenjanlar da belli oldu.

2024 LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN OLACAK?

Liselere Geçiş Sistemi 2. tercih dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 aralığında olurken adaylar ikinci tercihlerini yapabilecek.

LGS TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ

28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

LGS ikinci tercihler 29 Temmuz'da başlarken 2 Ağustos'ta bitecek - 1. Resim

28 Haziran-17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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