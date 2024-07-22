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Bugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber boş kontenjanlar da belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber boş kontenjanlar da belli olacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Lgs, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi heyecanı devam ederken sınava giren adaylar sonuçlarına erişti ve tercih yaptı. İşlemler 17 Temmuz tarihinde sona ererken öğrenciler hangi liseye gideceğini merakla bekliyor. 2024 LGS yerleştirme sonuçları belli oldu mu, saat kaçta açıklanacak beklenirken bugün erişime açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavına giren adaylar bugün erişime açılacak olan yerleştirme sonuçlarını merak ediyor.

Milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavda tercih dönemi 28 Haziran-17 Temmuz aralığında gerçekleşti.

2024 LGS TERCİHLER AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Liselere Geçiş Sistemi heyecanı devam ederken bugün yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılım sağladığı sınavda bugün tercih sonuçları belli olacak.

Bugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber boş kontenjanlar da belli olacak - 1. Resim

İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihler sonucunda istediği okula yerleşemeyen adaylar 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri aralığında yeniden tercih yapacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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