Bugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber boş kontenjanlar da belli olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, Lgs, Haber

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Liselere Geçiş Sistemi heyecanı devam ederken sınava giren adaylar sonuçlarına erişti ve tercih yaptı. İşlemler 17 Temmuz tarihinde sona ererken öğrenciler hangi liseye gideceğini merakla bekliyor. 2024 LGS yerleştirme sonuçları belli oldu mu, saat kaçta açıklanacak beklenirken bugün erişime açılması bekleniyor.