Kahramanmaraş depreminde Ebrar Sitesi'nden kurtulan Efe Talha Palabıyık, LGS’de 1. oldu

2024 yılında 2 Haziran'da uygulanan LGS sınavında 352 öğrenci birinci olurken aralarından bir tanesi gözleri doldurdu. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde yürekleri yakan Ebrar Sitesi'ndeki çalışmalar yakından takip edilirken depremden kurtulan Efe Talha Palabıyık, LGS 1.si oldu.

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1.400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nden sağ çıktı; LGS birincisi oldu

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Ahmet Mustafa Çavuş LGS'de nasıl Türkiye birincisi olduğunu anlattı

1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nden kurtulanlar arasında yer alan Efe Talha Palabıyık, 2 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı. Kimdir ve hangi okulda okudu gibi sorular da gündeme geldi.

EBRAR SİTESİ'NDEN KURTULAN EFE TALHA PALABIYIK KİMDİR?

Bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşen sınava 1 milyon 38 bin 544 kişi girerken 28 Haziran günü sabah saatlerinde sonuçlar erişime açıldı. 352 öğrenci tam puan alarak full çekerken ülkemizde birçok öğrenci LGS 1.si oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 1400 kişinin vefat ettiği 22 bloklu Ebrar Sitesi'nde yıkılmayan T Blok'tan kurtulan Efe, üzüntüsünün yanında çalışma azmini de kaybetmeyerek LGS'de birinci olan kişiler arasında yer aldı.

Efe Talha Palabıyık, başarısıyla ilgili şu sözleri söyledi:

“Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. O süreçten sonra da kendimi derslerime çalışarak, depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendime derse çalışmaya ve Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu, Allah'ın izni ile de birinci oldum.

Sınava girerken hedefim soruların tamamına doğru cevap vermek ya da en fazla 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama o stres sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek” dedi.

LGS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bu sene LGS, 2 Haziran'da iki oturum olarak yapılırken toplamda 1 milyon 38 bin 544 öğrenci girdi. Katılım oranı %95,61 olurken 352 kişi 500 tam puan aldı. Öğrencilerin 16,15'i merkezi, %83,85'i yerel olarak kayıtlanacak.