Şanlıurfa'da deneme sınavında tüm sorulara yanlış cevap veren kız öğrenci LGS'de 431 puan aldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde LGS denemesinde soruların tamamını yanlış yapan kızın sonuçları belli oldu. Sınavdan 431 puan alan Elif Sude Şenel "Hedefim 90 soruya da doğru cevap vermekti. Yine de hedefime ulaştım" dedi.

Çeyrek altın için yarışmışlardı: En başarılı öğrenci tüm soruları bilerek yanlış işaretlemiş

Çeyrek altın için yarışmışlardı: En başarılı öğrenci tüm soruları bilerek yanlış işaretlemiş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki bir özel eğitim kurumu tüm soruları yanlış cevaplayan öğrenciye çeyrek altın takmıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası açıklama yapan kurum, "Doğru ile değil yanlış yapmanın da doğru yapmak kadar zor olduğunu göstermek istedik. Bütün amacımız buydu ama yanlış tepkiler aldık" demişti.

Elif Sude Şenel LGS'ye girdi ve 90 sorunun 77'sine doğru cevap verdi. 12 soruya yanlış cevap veren öğrenci 431 puan aldı.

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AMACI FEN LİSESİ

Sabah'a konuşan baba Mehmet Şenel, "Elif Sude çok zeki bir öğrenci sınavda beklediğimiz gibi gelmedi çünkü denemelerde hep ful çekiyordu. Sanırım ödül olayı onu etkiledi keşke ödülü daha sonra verselerdi. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum yine de 431 puan fena değil, fen liseleri geliyor" diye konuştu.

Elif Sude Şenel, "Ben denemelerde 90 soruya da doğru cevap veriyordum ama sınavda heyecanlandım. Hedefim 90 soruya da doğru cevap vermekti. Yine de hedefime ulaştım. Amacım fen lisesinde okuyup doktor olmaktır" dedi.