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Şişli'de karısına saldıran adamı öldürdü, polisi kahkaha atarak karşıladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şişli&#039;de karısına saldıran adamı öldürdü, polisi kahkaha atarak karşıladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şişli'de Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. eşiyle birlikte Amarsanaa Buldaa'nın evine akşam yemeğine gitti. Buldaa'yı alkol almaya gönderen şahıs, eşinin de hava almaya çıkmasını fırsat bilerek Buldaa'nın eşine tecavüz girişiminde bulundu. Eve gelen Buldaa, Turbold Sartuul A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis cansız bedenin karşısında kahkaha atarken bulduğu Buldaa'yı ve eşini gözaltına aldı. 

Şişli'de meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır bir binanın giriş katında yaşayan Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. (55) ve eşi Darkhiduren B.A.’nın (48) evine Moğolistan uyruklu Amarsanaa Buldaa (64) ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi.

İki aile birlikte yemek yiyerek alkol aldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.’ya para vererek dışarıdan alkol almasını istedi.

EŞİNİN ARKADAŞINA SALDIRDI

Bunun üzerine parayı alan adam markete gitti. O esnada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek iddiaya göre arkadaşının eşine belinden sarılarak cinsel tacizde bulunup, zorla yatak odasına götürdü. Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı.

Şişli'de karısına saldıran adamı öldürdü, polisi kahkaha atarak karşıladı - 1. Resim

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Buldaa'nın tecavüz girişiminde bulunduğu kadın, kafasını duvara çarparak bayıldı. O esnada marketten eve dönen adam, gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü. Adam, Buldaa’yı eşini döverken görünce masadan aldığı ekmek bıçağını sırtına sapladı. Ağır şekilde yaralanan Buldaa, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAHKAHA ATTI

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buldaa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri kanlı olan Turbold Sartuul A., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.

Şişli'de karısına saldıran adamı öldürdü, polisi kahkaha atarak karşıladı - 2. Resim

KOMŞULARI OLAYI ANLATTI

Ev sahibi Hanifi Yıldız, “Gece saatlerinde kavga sesi, gürültüsüne bina olarak uyandık. Aşağıya indiğimizde alkolün etkisinde daire sakinleri, yanlarında 2 misafir, bayağı kendilerini dağıtmışlar. Daha sonra polis ekipleri geldi, durumu gördüler. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık tekrar. Buraya geldiler. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü.

Şişli'de karısına saldıran adamı öldürdü, polisi kahkaha atarak karşıladı - 3. Resim

Ondan sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı. Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı, karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne ya da cinayetin sebebi ne bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi öldürülmüş sırtından bıçaklanarak” diye konuştu.

KARI-KOCA ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Buldaa’nın cenazesi, Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçağa ise polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan karı-koca çift, polis tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan çift, “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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