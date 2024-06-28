Nihal Candan'ın tahliyesinin arka planı ortaya çıktı! Meğer sadece kilo kaybı değilmiş

Kasım 2023'te kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz ay 'anoreksiya' (yeme bozukluğu) nedeniyle tahliye edilmişti. Tartışmalara neden olan tahliyenin arka planı ortaya çıkarken, Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya fenomeni olan kardeşler Nihal ve Bahar Candan, sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiası ile Kasım 2023'te tutuklanmıştı. 5 buçuk ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığı nedeniyle geçtiğimiz ay tahliye edilen Nihal Candan, tartışmalara neden olmuştu.

Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına 'suçlu değil' notunu düşmüştü. Bu hareketleriyle tepki çeken Nihal Candan, tahliyesiyle ilgili süreci CNN Türk'e anlattı.

Nihal Candan, "Sadece bana 'koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz' denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok" dedi.

"BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ"

Gününün dörtte üçünü hastanede geçirdiğini söyleyen Candan, hem gece hem gündüz hastaneye kaldırıldığını ve bilincinin yerinde olmadığı bir dönem geçirdiğini söyledi.

Hem hafıza kaybı hem de kas kütlesinde düşüş yaşadığını anlatan Nihal Candan "tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum" dedi.

"TAHLİYE SEBEBİM SADECE YEME BOZUKLUĞU DEĞİL"

Tahliyesi hakkında da konuşan Candan, "Şöyle ki; tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil. Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere sürenin dolmuş olması. Suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep" ifadelerini kullandı.

"AVUKAT OLMAK İSTİYORUM"

Kardeşi Bahar'ın cezaevi sürecinin de bir an önce bitmesini istediğini söyleyen Nihal Candan, "Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar. Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum" diye konuştu.