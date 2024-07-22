Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Herkes merakla bekliyordu, LGS yerleştirme sonuçları belli oldu

Herkes merakla bekliyordu, LGS yerleştirme sonuçları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkes merakla bekliyordu, LGS yerleştirme sonuçları belli oldu
Eğitim, Meb, Sonuçlar, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı.

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.  

Bakanlık sonuçların ilanıyla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.'

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe gidiyor! Beşiktaş Ryan Kent için devredeLGS ikinci tercihler 29 Temmuz'da başlarken 2 Ağustos'ta bitecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kağıthane'de freni tutmayan araçtan atlayan kadın ölümden döndü! Kaza anı görüntüleri olay oldu - GündemFren tutmadı araçtan atladı! Ölümden döndüEn acı veda! Gözyaşları sel oldu, 2'si çocuk 4 kişi toprağa verildi - GündemEn acı veda! Gözyaşları sel oldu, 2'si çocuk 4 kişi toprağa verildiGaziantep'te iki işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı - Gündemİşçi servisleri kafa kafaya çarpıştıDışarı çıkacaklar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihe kadar kavrulacağız - GündemO tarihe kadar kavrulacağızAnkara'da 17 yaşındaki Umut Cem Doğan'a çarpan Suudi Arabistan ataşesi Alfataih'in 10 aydır ifade vermediği iddia edildi - GündemSuudi ataşe 10 aydır ifade vermiyorBir hareket yaptı hayatından oldu! Hamile eşinin gözleri önünde can verdi - GündemBir hareket yaptı hayatından oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...