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Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi
Kandilli Rasathanesi, Afad, Malatya Depremi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Temmuz günü akşam saatlerinde Malatya'da meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde merak ederken bilgileri Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Anlık son depremlere Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde ulaşabiliyoruz. Bugün akşama doğru hissedilen sarsıntıyla beraber az önce deprem mi oldu araştırılırken son bilgileri derledik.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

13 Temmuz günü Malatya'da 3.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. 

Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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