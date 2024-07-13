Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
13 Temmuz günü akşam saatlerinde Malatya'da meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde merak ederken bilgileri Kandilli Rasathanesi duyurdu.
Anlık son depremlere Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde ulaşabiliyoruz. Bugün akşama doğru hissedilen sarsıntıyla beraber az önce deprem mi oldu araştırılırken son bilgileri derledik.
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
13 Temmuz günü Malatya'da 3.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi