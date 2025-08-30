Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?

MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa&#039;da sular ne zaman gelecek?
MASKİ, Manisa, 30 Ağustos, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa'nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar, su kesintisinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve ne kadar süreceğini merak ediyor. MASKİ güncel su kesintisi listesini paylaştı. Peki, 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? İşte suyun yeniden verileceği saat...

30 Ağustos Salı günü Manisa'nın 4 ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), su kesintilerine ilişkin güncel listesini paylaştı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme getirdi.

MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

30 AĞUSTOS MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Saruhanlı'da boru patlakları sebebiyle şebeke suyunda geçici olarak erişim sağlanamıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar su kesintilerinin ne kadar süreceğine dair güncel bilgileri MASKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilir.

MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

ŞEHZADELER SU KESİNTİSİ

 Etkilenecek Yerler

İlçe:ŞEHZADELER - Mahalle:DERE

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 12:21:00 -30.8.2025 13:21:00

 Etkilenecek Yerler

İlçe:ŞEHZADELER - Mahalle:ALAYBEY

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 11:24:00 -30.8.2025 13:24:00

MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

AKHİSAR SU KESİNTİSİ

 Etkilenecek Yerler

İlçe:AKHİSAR - Mahalle:ULU CAMİİ

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 11:33:00 -30.8.2025 13:33:00

Etkilenecek Yerler

İlçe:AKHİSAR - Mahalle:EFENDİ

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 11:32:00 -30.8.2025 13:32:00

 Etkilenecek Yerler

İlçe:AKHİSAR - Mahalle:KETHÜDA

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 11:33:00 -30.8.2025 13:33:00

MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

SALİHLİ SU KESİNTİSİ

Etkilenecek Yerler

İlçe:SALİHLİ - Mahalle:ATATÜRK,GAZİLER,ZAFER

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 10:37:00 -30.8.2025 12:00:00

Etkilenecek Yerler

İlçe:SALİHLİ - Mahalle:ÇAYPINAR

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 10:39:00 -30.8.2025 12:30:00

Etkilenecek Yerler

İlçe:SALİHLİ - Mahalle:GÜNEŞ,KIRVELİ

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 14:50:00 -30.8.2025 16:00:00 

 MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

SARUHANLI SU KESİNTİSİ

Etkilenecek Yerler

İlçe:SARUHANLI - Mahalle:ATATÜRK,CENGİZ TOPEL,CUMHURİYET,İSTASYON,SARUHAN

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30.8.2025 09:41:00 -Süre Verilememekte

Kaynak: Türkiye Gazetesi

