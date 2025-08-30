MASKİ su kesintisi sorgulama listesi! 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?
Manisa'nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar, su kesintisinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve ne kadar süreceğini merak ediyor. MASKİ güncel su kesintisi listesini paylaştı. Peki, 30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? İşte suyun yeniden verileceği saat...
30 Ağustos Salı günü Manisa'nın 4 ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), su kesintilerine ilişkin güncel listesini paylaştı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, "30 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme getirdi.
30 AĞUSTOS MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Manisa'nın Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Saruhanlı'da boru patlakları sebebiyle şebeke suyunda geçici olarak erişim sağlanamıyor.
Bölgede yaşayan vatandaşlar su kesintilerinin ne kadar süreceğine dair güncel bilgileri MASKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilir.
ŞEHZADELER SU KESİNTİSİ
Etkilenecek Yerler
İlçe:ŞEHZADELER - Mahalle:DERE
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 12:21:00 -30.8.2025 13:21:00
Etkilenecek Yerler
İlçe:ŞEHZADELER - Mahalle:ALAYBEY
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 11:24:00 -30.8.2025 13:24:00
AKHİSAR SU KESİNTİSİ
Etkilenecek Yerler
İlçe:AKHİSAR - Mahalle:ULU CAMİİ
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 11:33:00 -30.8.2025 13:33:00
Etkilenecek Yerler
İlçe:AKHİSAR - Mahalle:EFENDİ
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 11:32:00 -30.8.2025 13:32:00
Etkilenecek Yerler
İlçe:AKHİSAR - Mahalle:KETHÜDA
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 11:33:00 -30.8.2025 13:33:00
SALİHLİ SU KESİNTİSİ
Etkilenecek Yerler
İlçe:SALİHLİ - Mahalle:ATATÜRK,GAZİLER,ZAFER
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 10:37:00 -30.8.2025 12:00:00
Etkilenecek Yerler
İlçe:SALİHLİ - Mahalle:ÇAYPINAR
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 10:39:00 -30.8.2025 12:30:00
Etkilenecek Yerler
İlçe:SALİHLİ - Mahalle:GÜNEŞ,KIRVELİ
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 14:50:00 -30.8.2025 16:00:00
SARUHANLI SU KESİNTİSİ
Etkilenecek Yerler
İlçe:SARUHANLI - Mahalle:ATATÜRK,CENGİZ TOPEL,CUMHURİYET,İSTASYON,SARUHAN
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.8.2025 09:41:00 -Süre Verilememekte