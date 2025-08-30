Ankara su kesintisi: Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Yenimahalle....Ankara''da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara su kesintisi haberleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Vatandaşlar, "Ankara''da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor

ANKARA''DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara’da ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan son duyurulara göre, Yenimahalle, Altındağ, Ayaş, Keçiören, Gölbaşı, Ayaş, Sincan, Gölbaşı, Polatlı ve Beypazarı'nda 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü su kesintisi uygulanacak.

Etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bakım çalışmaları süresince önlem alması tavsiye edildi. Ankara'da yaşayan vatandaşların sular saat kaçta geleceğini öğrenmek içi ASKİ’nin web sitesini takip etmesi öneriliyor.

30 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.08.2025 07:30:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 13:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi çiğfemtepe mahallesi degirmendere caddesi içerisinde bulunan 200mm çapındaki duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Burç mahallesi barıştepe mahallesi kaletepe mahallesi avcılar mahallesi üst kotları kayalar mahallesi üst kotları

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 30.08.2025 07:35:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 13:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi çiğdemtepe mahallesi degirmendere caddesi içerisinde bulunan 200mm çapındaki duktil boruda oluşan anlık hasar dolayısı ile plansız su kesintisi yapılmıştır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler iyi günler dileriz

Etkilenen Yerler: Yayla mh, esertepe mh, atapark mh, kuscagiz mh, bademlik mh, ufuktepe mh, osmangazı mh, kanuni mh, Pınarbaşı mh, ovacik mh, yukseltepe mh, sancaktepe mh, şehit Kubilay mh

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 30.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 15:00:00

Detay: Feridun Çelik Mahallesi 1814.Sokak İçindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: : Feridun Çelik mahallesinin bir kısmı (Toki Blokları)

AYAŞ

Arıza Tarihi: 30.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 12:00:00

Detay: Ortabereket Mahallesi içerisinde doğalgaz müteahhit firma ekipleri çalışma esnasında dağıtım şebeke hattımıza zarar verildiğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ortabereket

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 17:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi yuva mahallesi şehit muhammed safi türk caddesi içerisinde bulunan 100mm çapındaki içme suyu hattına kazı çalışması esnasında zarar verildiği için plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Batıkent natura konutları, şehit muhammed safi türk caddesi , katre 2 konutları ve civarı , 24 cadde ve civarı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 14:00:00

Detay: Sincan ilçesi Törekent mahallesi 272 cd içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Törekent mah bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 30.08.2025 10:15:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 14:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi kızılcaşar mahallesi 2723. sokak ø 225 pvc içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi

POLATLI

Arıza Tarihi: 30.08.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: : Cumhuriyet mah. bir bölümü, Yeni mah bir bölümü, Zafer mah bir bölümü

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 29.08.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 30.08.2025 08:00:00

Detay: Beypazarı ilçemiz Yukarı Ulucak mevkiinde bulunan Kirmir çayında su debilerinde azalma gerçekleştiğinden depo seviyelerinde düşüş meydana gelmekte ve Bu sebeple su kesintisi uygunacaktır. Tesislerimizde herhangi bir arıza yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Zafer Mahallesi