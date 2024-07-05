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Masterchef Alina Hastaoğlu, Romanya kökenli olduğunu ve eşinin Türk olduğunu söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Masterchef Alina Hastaoğlu, Romanya kökenli olduğunu ve eşinin Türk olduğunu söyledi
Masterchef, Mehmet Yalçınkaya, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Masterchef'te yarışmacılar merak edilirken 4 sene önce de katılan Alina Hastaoğlu gündem oldu. Güzelliği ve konuşması ile dikkat çeken yarışmacının nereli ve kaç yaşında olduğu ise izleyicinin merak ettikleri arasında yer aldı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı Masterchef programında heyecan devam ederken düellolar yapılıyor. Yaptığı tabak ile adından söz ettiren Alina Hastaoğlu'nun aksanı sosyal medyada da gündem olurken evli mi, Instagram hesabı nedir araştırıldı.

MASTERCHEF ALİNA HASTAOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Alina, 31 yaşında olurken makyaj uzmanı olarak çalışıyor. Aksanı ile dikkatleri çeken isim Romanya kökenli olurken eşinin Türk olduğunu ifade etti. 2 çocuğu olan Hastaoğlu, Dubai'de yaşıyor.

Yarışmaya 4 sene önce de katılan isim şansını yeniden deniyor.

Masterchef Alina Hastaoğlu, Romanya kökenli olduğunu ve eşinin Türk olduğunu söyledi - 1. Resim

MASTERCHEF'TE KİMLER ÜST TURA ÇIKTI 4 TEMMUZ?

Dün akşam yayınlanan bölümde Nejat, Sezer ve Kaan ratatouille yaptı. En iyi tabağı yapan Kaan olurken bir diğer oyunda Serhat, Sabahattin ve Turan yarıştı. Bolonez soslu tagliatelle yapan yarışmacılardan kazanan Serhat olurken Bursa pideli köfte yapan Vasily, Şeyhmus ve Erman arasında Şeyhmus kazanan isim oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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