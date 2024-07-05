Masterchef yarışmacısı Ordulu Talat Savaşkan, 31 yaşında

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında düellolar devam ederken katılan yarışmacılar da dikkatleri çekiyor. İzleyicilerin beğenerek takip ettiği Masterchef Talat Savaşkan hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular gündeme geldi. Ordulu olan Talat, giyimi ile jürilerin beğenisini topladı.

MasterChef Rıfat’ın şansı açıldı! İşi için İstanbul’u terk ediyor, paraya para demeyecek

MasterChef Rıfat’ın şansı açıldı! İşi için İstanbul’u terk ediyor, paraya para demeyecek

Masterchef programının başlamasıyla beraber seyirciler yarışmacıların kim olduklarını araştırmaya başlarken Ordulu olan Talat Savaşkan farklı tarzı ile ilgi çekerken Instagram hesabı merak edilmişti.

MASTERCHEF TALAT SAVAŞKAN KİMDİR?

Programa katılan Talat, giyimi ile jürilerin beğenisini toplarken yaptığı tabaklarla da adından söz ettirdi. Ordulu olan Talat, 31 yaşında.

Talat ilk turda kendini tanıtırken Avusturalya doğumlu olduğunu söylerken 15 sene Antep'te yaşadığını ve Sakarya'dan geldiğini söyledi. Üniversite'yi Çin'de okuduğunu belirtirken şefler şaşkınlığını gizleyemedi.

İlk turda kavrulmuş fındıklı soğan sos, kontrfile ve pancarlı pilav yaparak tabağını beğendirmişti. Jürilerin beğendii tabağın dışında tarzıyla da dikkat çekti. İlk turda yaptığı tabakta kullandığı fındıkları Gökömer'den getirmesi de Ordulu vatandaşlar tarafından desteklendi.

MASTERCHEF'TE DÜN (4 TEMMUZ) KİM KAZANDI?

4 Temmuz günü ilk turda Nejat, Sezer ve Kaan ratatouille yaparken Kaan günün kazananı oldu. 2. elemelerden sonraki aşamada şefler, Serhat, Sabahattin ve Turan'dan bolonez soslu tagliatelle yapmalarını isterken 40 dakika süre verildi. Turun kazananı ise Serhat oldu.

Bir diğer yemek ise Bursa pideli köfte oldu. Vasily, Şeyhmus ve Erman'ın yarıştığı düelloda kazanan Şeyhmus oldu.