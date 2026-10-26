Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

MasterChef'te kim elendi? 25 Ekim MasterChef'e veda eden isim

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MasterChef'te kim elendi? 25 Ekim MasterChef'e veda eden isim
Başlık ResmiMasterChefte kim elendi? 25 Ekim MasterChefe veda eden isim

MasterChef'te elenen isim, 25 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesinin ardından gündeme geldi. Sekiz yarışmacının potada mücadele ettiği bölümde son etaba kalan isimler ve yarışmaya veda eden yarışmacı merak ediliyor. Peki, Dün akşam MasterChef'te kim elendi?

Kaydet
|

MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için tezgah başına geçti. İlk etapta siyah sarımsağın ana ürün olduğu tabaklar hazırlanırken, başarılı bulunan yarışmacılar potadan çıktı. Kalan isimler ise Danilo Zanna'nın hazırladığı crespelle tabağını en yakın şekilde yapmak için mücadele etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılardan siyah sarımsağı kullanarak bir yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Enes, Nilay, Burçin ve Tolgahan başarılı tabaklarıyla potadan çıkmayı başardı. Böylece ikinci etapta Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp kaldı.

İkinci turda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın ricotta ve ıspanak dolgulu crespelle tabağını hazırlamaları istendi. Bu etabın değerlendirmesinde Hasan Alp potadan çıkan ilk isim olurken onu Eyyüp Can takip etti. Son ikiye Emre ile Ayşe kaldı. Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim Emre olarak açıklandı.

MasterChefte kim elendi? 25 Ekim MasterChefe veda eden isim
Başlık ResmiMasterChefte kim elendi? 25 Ekim MasterChefe veda eden isim

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp yer aldı. Eleme gecesinin ilk etabında Enes, Nilay, Burçin ve Tolgahan potadan çıkarken Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp ikinci aşamaya kaldı.

İLGİLİ HABERLER
MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapatıyor! Kararının nedeni belli oldu
MAGAZİN
MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapatıyor! Kararının nedeni belli oldu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.