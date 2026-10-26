MasterChef'te kim elendi? 25 Ekim MasterChef'e veda eden isim

MasterChef'te elenen isim, 25 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesinin ardından gündeme geldi. Sekiz yarışmacının potada mücadele ettiği bölümde son etaba kalan isimler ve yarışmaya veda eden yarışmacı merak ediliyor. Peki, Dün akşam MasterChef'te kim elendi?

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MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için tezgah başına geçti. İlk etapta siyah sarımsağın ana ürün olduğu tabaklar hazırlanırken, başarılı bulunan yarışmacılar potadan çıktı. Kalan isimler ise Danilo Zanna'nın hazırladığı crespelle tabağını en yakın şekilde yapmak için mücadele etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılardan siyah sarımsağı kullanarak bir yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Enes, Nilay, Burçin ve Tolgahan başarılı tabaklarıyla potadan çıkmayı başardı. Böylece ikinci etapta Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp kaldı.

İkinci turda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın ricotta ve ıspanak dolgulu crespelle tabağını hazırlamaları istendi. Bu etabın değerlendirmesinde Hasan Alp potadan çıkan ilk isim olurken onu Eyyüp Can takip etti. Son ikiye Emre ile Ayşe kaldı. Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim Emre olarak açıklandı.

MasterChefte kim elendi? 25 Ekim MasterChefe veda eden isim

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp yer aldı. Eleme gecesinin ilk etabında Enes, Nilay, Burçin ve Tolgahan potadan çıkarken Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp ikinci aşamaya kaldı.

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