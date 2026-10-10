Mercan Köşk dizisi, yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olarak atv ekranlarında izleyiciyle buluşurken kısa sürede final gündemiyle öne çıktı. Tarsus’ta çekilen dizinin ekran macerasının nasıl sona ereceği, final bölümünün yayın tarihi ve dizinin neden erken veda edeceği merak ediliyor.

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Mercan Köşk, Faro ve Sinehane ortak yapımı olarak 5 Eylül 2026’da yayın hayatına başladı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin başrollerinde yer aldığı dizide iki aile arasındaki geçmişten gelen hesaplaşmalar, sırlar ve aşk hikayesi işleniyor. Dizinin 6. bölümü 10 Ekim Cumartesi günü ekrana gelirken dizi için final kararı alındı. İzleyiciler, Mercan Köşk neden final yapıyor merak ediyor.

MERCAN KÖŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mercan Köşk final kararı aldı. Dizinin 7. bölümle ekran macerasını tamamlanması planlanırken reytinglerin beklentiyi karşılamaması nedeniyle final yapıyor. Tarsus’ta çekilen ve yeni sezonda atv’nin dikkat çeken projeleri arasında yer alan dizi, yayın hayatının ilk haftalarında istenilen izlenme performansını yakalayamadı.

Mercan Köşk neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

MERCAN KÖŞK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mercan Köşk’ün 7. bölümde final yapacak. Dizinin 6. bölümü 10 Ekim 2026 Cumartesi günü atv ekranlarında yer alıyor. Dizinin mevcut cumartesi yayın düzeninin devam etmesi halinde final bölümünün 17 Ekim 2026 Cumartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

MERCAN KÖŞK OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

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