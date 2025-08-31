Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merih Demiral hangi takıma transfer olacak? Flaş gelişme, ezeli rakip devreye girdi...

Merih Demiral hangi takıma transfer olacak? Flaş gelişme, ezeli rakip devreye girdi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral hangi takıma transfer olacak? Flaş gelişme, ezeli rakip devreye girdi...
Merih Demiral, Transfer, Milan, Juventus, Atalanta, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Merih Demiral hakkındaki transfer haberleri gündeme damga vurdu. Yabancı basın olayı yılın transferi diye duyurdu, peki Merih Demiral'ın talibi kim oldu, hangi takıma transfer olacak? Adı Süper Lig devleri ile gündeme gelmişti ama bambaşka bir haber geldi, işte detaylar...

Merih Demiral'ın ismi transfer döneminde çok sık konuşuldu. Daha önce Suudi Arabistan'da oynaması çok sık eleştirilmişti. Süper Lig devleri ile görüştüğü öne sürülmüştü. Son iddia ise gündeme damga vurdu. Merih Demiral hangi takıma transfer olacak? sorusunun cevabı merak konusu. Ezeli rakibin devreye girdiği öğrenildi, işte detaylar... 

Merih Demiral hangi takıma transfer olacak? Flaş gelişme, ezeli rakip devreye girdi... - 1. Resim

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Merih Demiral 2023 yaz transfer sezonunda Atalanta'dan 17 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer  olmuştu. Milli stoperin adı Süper Lig devleriyle gündeme gelmişti ama flaş bir gelişme yaşandı.  Merih Demiral, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor, peki hangi takıma gidecek? İşte flaş transfer haberinin detayları... 

Merih Demiral hangi takıma transfer olacak? Flaş gelişme, ezeli rakip devreye girdi... - 2. Resim

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A takımı Milan, ezeli rakibi Juventus'un eski oyuncusu Merih Demiral için harekete geçti. Oyuncu ile anlaşmaya çok yaklaşan Milan, Al Ahli'yi de ikna ederek transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

Merih Demiral hangi takıma transfer olacak? Flaş gelişme, ezeli rakip devreye girdi... - 3. Resim

MERİH DEMİRAL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Merih Demiral, 5 Mart 1998'de Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbol hayatına 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor'da başladı. 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilen futbolcu, profesyonel anlamda Fenerbahçe'de başlamış oldu. 1.92 boyunda olan Merih Demiral hem sağ hem de sol ayağını etkili bir şekilde kullanmaktadır. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

