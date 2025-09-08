Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Eylül ayı faiz kararını Fatih Karahan başkanlığında toplanacak PPK Toplantısı sonrası netleşecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu PPK takvimine bakıldığında bir sonraki faiz kararı 11 Eylül'de açıklanacaktır. Buna göre, Ağustos ayı içinde faiz kararı açıklanmayacak.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki dönem toplantı takvimi şöyle:

11 Eylül 2025 Perşembe

23 Ekim 2025 Perşembe

11 Aralık 2025 Perşembe

22 Ocak 2026 Perşembe

12 Mart 2026 Perşembe

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin incelemeleri baz alındığında, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesi bekleniyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla noktalandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağı yönünde tahminde bulundu.