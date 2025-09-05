Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. Merkez Bankası, Temmuz ayında politika faizinde indirime gitmişti.

Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmişti. Bunun yanında, gecelik vadede borç verme faizi yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcıların da merakla beklediği Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından alınan Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Temmuz ayında aldığı kararla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürdü.

Bununla birlikte gecelik borç verme faizi yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI PPK TOPLANTI TARİHLERİ

TCMB’nin 2025 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Eylül ayındaki toplantının ardından 23 Ekim ve 11 Aralık’ta iki toplantı daha yapılacak. 2026 yılı içinse ilk toplantı 22 Ocak’ta, ikinci toplantı ise 12 Mart’ta gerçekleştirilecek.