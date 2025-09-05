BİST 100 zirveden %-6,68 geriledi! İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken; bu hafta CHP İstanbul Kongresinin iptal edilmesi ve ağustos ayı enflasyon rakamlarının beklentileri aşması, sert hareketleri beraberinde getirdi.

TCMB’den 11 Eylül’de beklenen faiz indiriminin boyutuna dair belirsizlik sürerken, BİST 100 bu hafta en düşük 10.612 seviyesini test etti. Dünkü işlemlerde de endeks 10.829’dan kapanış yaptı.

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler 50 günlük ortalamaya işaret eden 10.600’ün şimdilik destek vazifesi gördüğünü, yukarıda ise 10.850-11.000 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını aktarıyor.

Bu arada endeks, 26 Ağustos’ta gördüğü 11.605 zirvesinin %6,68 gerisine düştü. Hisse senetleri de bu süreçte ayrışma göstererek, farklı performanslara imza attı.

DİBİNE YAKIN HİSSELER

BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında; son 1 haftalık süreçte “gördüğü en düşük seviyeye” yakın hisseler ve dibe göre getiri oranları şöyle:

1-EREGL: 28,18 TL (%0,28)

2-VESTL: 38,68 TL (%0,52)

3-ENJSA: 70,00 TL (%0,65)

4-SASA: 4,43 TL (%0,68)

5-TKFEN: 95,75 TL (%0,79)

6-CLEBI: 1,572,00 TL (%1,03)

7-AKSEN: 36,88 TL (%1,15)

8-PETKM: 18,45 TL (%1,21)

9-TTRAK: 592,00 TL (%1,28)

10-BRYAT: 2,507,50 TL (%1,31)

ZİRVESİNE YAKIN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında son 1 haftalık süreçte “gördüğü en yüksek seviyeye” yakın hisseler ve zirveye uzaklık oranları ise şu şekilde:

1-GRSEL: 357,00 TL (%0)

2-BINHO: 12,88 TL (%0)

3-ENERY: 11,60 TL (%-0,26)

4-TABGD: 217,40 TL (%-0,64)

5-MAGEN: 55,50 TL (%-0,89)

6-GLRMK: 177,40 TL (%-0,89)

7-RALYH: 132,70 TL (%-0,97)

8-PASEU: 111,50 TL (%-1,06)

9-REEDR: 10,84 TL (%-1,19)

10-KUYAS: 57,55 TL (%-1,29)

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomist Tuncay Turşucu, 15 Eylül’deki CHP kurultay davasına dikkat çekerek; yatırımcıların bu tarihe kadar sakin kalıp piyasayı izlemeleri gerektiğini aktardı. Tuncay Turşucu, “Endekste şu anda 10.600 seviyesindeki 50 günlük ortalama üzerinde satışlar karşılanıyor. Ancak bir yatırımcı iseniz, endeksten daha çok şirketinizle ilgileniyorsunuz demektir. Yatırımcılar bu süreci bekleyerek geçirip, takip ettikleri şirketlerde pozisyon almak için izleyeceklerdir” görüşünü dile getirdi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, gerçekleşen fiyat hareketlerinden derlenmiş olup herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.