Merkez Bankası'nın faiz indirimine 4. çeyrekte başlayacağı tahmin ediliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayıma geçildi. Karar, 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası’nın üst üste yaptığı faiz artırım kararları sonrası faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz indirimi ne zaman? İşte Reuters anketine katılan ekonomistlerin faiz kararı tahminleri!

Merkez Bankası faiz indirimi ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı öncesi faiz artırım kararı devam edecek mi merak ediliyor. TCMB’nin faiz artırım kararlarının ardından indirime ne zaman gidileceği de bir başka merak edilen konu olarak öne çıkıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN YAPACAK?

Reuters anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için 4. çeyreği işaret etti.

25 Nisan Perşembe günü açıklanacak olan kararda, faizin sabit bırakılmasını öngören Reuters, Merkez Bankası’nın 4. çeyreğe kadar faiz indirimi yapmayacağını öngörüyor. Reuters'a göre enflasyonda aylık bazda keskin bir düşüş olmadığı sürece sıkı para politikası devam edecek.

FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Reuters analizine göre, faizin 4. çeyrekte 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Gelecek yıl faiz indirimlerinin hızlanması beklenirken, 2025 sonunda faizin yüzde 30'a düşmesi öngörülüyor.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası geçtiğimiz ay sürpriz bir karar almıştı. Herkes faizin sabit kalmasını beklerken, faiz 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine çıkarılmıştı. Böylece alınan kararla birlikte 8 ayda faiz yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye gelmiş oldu.