Mersin su kesintisi 23-24 Ağustos listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mersin su kesintisi 23-24 Ağustos listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Mersin su kesintisi listesi MESKİ tarafından paylaşıldı. 23-24 Ağustos Mersin planlı su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. MESKİ su kesintisi sorgulama yapan vatandaşlar şimdi ise Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek merakla araştırmaya başladı.

Mersin’de 23-24 Ağustos tarihlerinde planlı su kesintileri olacak. Şehir genelinde farklı ilçelerde bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Çamlıyayla ilçeleri, 23 Ağustos Cumartesi öğleden sonra ve 24 Ağustos Pazar sabah saatlerine kadar çeşitli zaman dilimlerinde susuz kalacak.

Mersin su kesintisi 23-24 Ağustos listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

MERSİN SU KESİNTİSİ 23-24 AĞUSTOS

Mersin su kesintisi planlaması MESKİ tarafından duyuruldu. Toroslar ilçesinde Çelebili ve Musalı bölgeleri ile Aladağ, Darısekisi ve Yüksekoluk mahallelerinde, Mezitli ilçesinde Bozön Mahallesi’nde, Yenişehir ilçesinde Değirmençay bölgesinde, Mut ilçesinde Göcekler, Hisarköy, Karadiken, Kemenli, Kurtsuyu ve Tuğrul mahallelerinde, Çamlıyayla ilçesinde ise Sebil Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacak. 

Mersin su kesintisi 23-24 Ağustos listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

MERSİNDE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi’ndeki kesinti 23 Ağustos saat 16.15’te başlayıp 24 Ağustos saat 08.00’e kadar sürecek.

Toroslar ilçesi Yüksekoluk Mahallesi’nde depo çıkış vanaları 23 Ağustos saat 16.18’den itibaren kapalı olacak, 24 Ağustos sabah 08.00 itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor.

Çamlıyayla Sebil Mahallesi’nde ise şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi 23 Ağustos saat 17.38’de başlayıp 19.30’da sona erecek. 

