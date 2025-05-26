Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti: Elektrik telleri koptu, binaların çatısı uçtu

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti: Elektrik telleri koptu, binaların çatısı uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti: Elektrik telleri koptu, binaların çatısı uçtu
Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji, günler önce Kastamonu genelinde fırtına ve sağanak yağış olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Tosya ilçesinde etkili olan aşırı hava muhalefeti sonrası birçok bina hasar gördü, elektrik telleri koptu. Ekipler zarar tespiti ve yaşanan arızalar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

Meteoroloji, Kastamonu'da sağanak ile kuvvetli rüzgar yaşanacağına dair uyarılarda bulunmuştu.

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti: Elektrik telleri koptu, binaların çatısı uçtu - 1. Resim

FIRTINA SERT VURDU

Tosya ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle Bahçelievler ve Dilküşa mahallelerinde elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinin kopması sebebiyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti: Elektrik telleri koptu, binaların çatısı uçtu - 2. Resim

HASAR TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tosya’da etkili olan bu sert hava olayının ardından ekipler, arıza giderme ve hasar tespiti için sahaya çıktı. Fırtına sebebiyle bir binanın uçan çatısı yola düştü.

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Rüzgar sebebiyle bir iş yerinin camları ise zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir kentte korkutan gelişme! Bölgeye girişler 15 Kasım’a kadar yasak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Turan hangi takımla anlaştı, nereye gidecek? Eyüpspor'a veda etti - HaberlerArda Turan hangi takımla anlaştı, nereye gidecek? Eyüpspor'a veda ettiHatayspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu açıklandı - HaberlerHatayspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu açıklandıUzaya gidiyorlar! Güneş Sistemi'yle ilgili heyecan verici yolculuk - HaberlerUzaya gidiyorlar! Heyecan verici yolculuğun amacı ise...İlhan Şeşen evli mi, eşi kim? Arzu Şeşen merak ediliyor - Haberlerİlhan Şeşen evli mi, eşi kim? Arzu Şeşen merak ediliyorYemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu - HaberlerYemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumuZehra Kınık kaç yıl ceza aldı? - HaberlerZehra Kınık kaç yıl ceza aldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...