Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti: Elektrik telleri koptu, binaların çatısı uçtu

Meteoroloji, günler önce Kastamonu genelinde fırtına ve sağanak yağış olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Tosya ilçesinde etkili olan aşırı hava muhalefeti sonrası birçok bina hasar gördü, elektrik telleri koptu. Ekipler zarar tespiti ve yaşanan arızalar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

Meteoroloji, Kastamonu'da sağanak ile kuvvetli rüzgar yaşanacağına dair uyarılarda bulunmuştu.

FIRTINA SERT VURDU

Tosya ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle Bahçelievler ve Dilküşa mahallelerinde elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinin kopması sebebiyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

HASAR TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tosya’da etkili olan bu sert hava olayının ardından ekipler, arıza giderme ve hasar tespiti için sahaya çıktı. Fırtına sebebiyle bir binanın uçan çatısı yola düştü.

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Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Rüzgar sebebiyle bir iş yerinin camları ise zarar gördü.