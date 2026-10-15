Motor yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor merak edilirken İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafik kısıtlamasının ne zaman sona ereceği belli oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, motosikletlerin ne zaman yeniden trafiğe çıkabileceğini açıkladı.

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Motor yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor sorusu gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışların yeniden kuvvetleneceği konusunda uyarıda bulundu. İşte motor yasağının bitiş saati ve İstanbul'daki son gelişmeler…

Motor yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Vali Gül açıkladı!

MOTOR YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan motosiklet trafiği kısıtlamasının sona ereceği saat açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı bilgilendirmeye göre motosikletlerin 16 Ekim Cuma günü saat 06.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkmasına izin verilecek.

Motor yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Vali Gül açıkladı!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açabileceği trafik kazaları ve ulaşım sorunlarına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamanın ardından sürücülerin yeniden yola çıkarken hava ve yol koşullarını dikkate alması gerekiyor.

Motor yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Vali Gül açıkladı!

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların 15 Ekim Perşembe gecesi zayıflaması bekleniyor. 16 Ekim Cuma sabahından itibaren bölgede yağışların yeniden başlaması öngörülüyor.

İstanbul'da Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde sağanakların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Cuma gecesinden itibaren yağışların şiddetini artırması ve 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Kırklareli çevrelerinde de kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.

Motor yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Vali Gül açıkladı!

VALİ DAVUT GÜL SAĞANAKTAN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEME YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak yağışın etkilediği Sarıyer'in Ayazağa bölgesi ile Kağıthane'de incelemelerde bulundu. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Gül, yetkililerden müdahale faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kağıthane'deki incelemelerde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve AFAD İl Müdürü Haluk Özener de yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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