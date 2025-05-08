MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Askeri öğrenci belirlemede 2. seçim aşamasına geçilecek!

MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Üniversitesine girmek isteyen adayların gündeminde. Son olarak tercih süresi 21 Nisan'a kadar uzatılmıştı. 2025 MSÜ tercih sonuçları ile birlikte 2. seçim aşamasına geçilecek.

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sürecinde tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 2025 MSÜ tercih sonuçlarıpertem (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları verilen bir tarih yok. Önceki yıllarda tercihlerin bitmesi ve tercih sonuçlarının açıklanması arasındaki süreye bakıldığı zaman, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayısın ikinci haftası yani 12-18 Mayıs arasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

TERCİH SONUÇLARI İLE BİRLİKTE 2. SEÇİM AŞAMASI BAŞLAYACAK

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2025 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temini sürecinde ikinci seçim aşamasına geçilecek. 2. seçim aşamasında öğrenci adayları, birçok teste tabii tutulacak.

2. SEÇİM AŞAMALARI

Adaylar, seçim aşamaları kapsamında çeşitli testlere tabi tutulacaklardır:

1'inci Gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT).

2'nci Gün: Psikomotor Testi (sadece FYT’de başarılı olan adaylar katılacaktır) ve mülakat.

3'üncü Gün: Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemleri.