Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapar?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 13:02 - Güncelleme: 31 Mart 2024 13:03 - Güncelleme:

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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum, oğlu Mehmet ve kızı Zehra ile birlikte Kağıthane İmece İlkokulu'nda 1166 nolu sandıkta ailesi ile birlikte oyunu kullandı. Ardından Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, sorusu gündem oldu. Peki, Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Kurum'un eşi kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...