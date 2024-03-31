Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapar?
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum, oğlu Mehmet ve kızı Zehra ile birlikte Kağıthane İmece İlkokulu'nda 1166 nolu sandıkta ailesi ile birlikte oyunu kullandı. Ardından Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, sorusu gündem oldu. Peki, Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Kurum'un eşi kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...
Murat Kurum'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak 2024 yerel seçimlerinde yarışıyor. İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum bugün saat 11.00 sularında İmece İlkokulu'nda oylarını kullandı. Şengül Kurum kimdir sorusu için araştırmalar hızlandı. Peki, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapıyor?
MURAT KURUM'UN EŞİ ŞENGÜL KURUM KİMDİR?
Şengül Kurum, Matematik öğretmenidir. Kurum, 1999 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.
Üniversite yıllarında tanışıp 2000 yılında evlenen Murat-Şengül Kurum çiftinin Çiftin 18 yaşında Mehmet, 15 yaşında Zeynep ve 5 yaşında Zehra isimlerinde 3 çocuğu bulunuyor.
ŞENGÜL KURUM NE İŞ YAPAR?
Şengül Kurum, 2021 yılında RTÜK’te üst düzey bir kadroya atandı. RTÜK’te İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nda görev yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi