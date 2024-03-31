Murat Kurum, Kağıthane'de oy kullandı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de İmece İlkokulu'nda oy kullandı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesindeki İmece İlkokulu'nda oy kullandı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Üç aydır projelerimizi paylaştık. Oyumuzun İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Çocuklarımız adına çok önemli bir karar vereceğiz. İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşın huzurla yaşayacağı bir adım atmış olacağız. Vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. 31 Mart gelecek, yüzler gülecek. 31 Mart'ta yüzler gülecek.

Önce il binamızda ardından Saraçhane'de bu coşkuyu yaşayacağız. İl başkanlığında süreci takip edeceğiz.

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