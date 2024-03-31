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2024 Muhtar Azaları maaş alır mı? Muhtar Azası maaşı ne kadar?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Muhtar Azaları maaş alır mı? Muhtar Azası maaşı ne kadar?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muhtar Azaları para alıyor mu, sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her muhtar adayı toplamda sekiz adet aza ismi ile seçime giderken, azalar da seçim kuruluna isimlerini yazdırmak zorunda. Peki, Muhtar Azası kaç para alır? Azalar ücret alır mı? Azaların maaşı ne kadar? İşte detayları...

Muhtar Azaları birçok kişi tarafından merak ediliyor. İnternet ortamında Muhtar Azaları maaş alıyor mu, maaşı ne kadar soruları gündem oldu. Muhtar Azaları YSK'ya müracaat ederek seçim listesine isim yazdırır ve göreve başlar. Peki, Muhtar Azası kime denir, ne kadar maaş alır? Muhtar azaları para alıyor mu? 

MUHTAR AZASI KİME DENİR, GÖREVİ NEDİR?

Bir muhtar azası, mahalle muhtarına yardımcı olan kişidir. Muhtar, bir mahallenin yerel lideridir ve mahalle sakinleri ile yerel yönetim arasında bir bağlantı görevi görür. Köylerde ya da mahallelerden yönetimi elinde bulunduran kimlere denilen muhtar azası, muhtar olmayan köylerde idari yönetimi eline almaktadır.  

2024 Muhtar Azaları maaş alır mı? Muhtar Azası maaşı ne kadar? - 1. Resim

NASIL MUHTAR AZASI OLUNUR?

Muhtar Azası olabilmek için seçime isim yazdırmak gerekir. YSK kuruma müracaat edilerek seçim listesine isim yazdırılır ve göreve başlanır. Muhtar Azası,  Muhtarlık seçiminde muhtar ile birlikte seçilirler. Genellikle 4 ila 8 muhtar azası bulunur.

MUHTAR VE MUHTAR AZALARI NE KADAR MAAŞ ALIR? 

 Muhtarlar 2024 yılında 17 bin 2 TL maaş alacak. Büyükşehir Belediyelerinde görev alan muhtarların maaşı ise 18 bin 500 TL'dir.

 Muhtar azaları ise görevini gönüllü olarak yapar, bu durumda devlet ya da farklı kurumlardan herhangi bir maaş almamaktadır. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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