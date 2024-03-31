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Haberler > Politika > YSK Başkanı'ndan ilk açıklama: Oy verme işlemleri sorunsuz olarak devam ediyor

YSK Başkanı'ndan ilk açıklama: Oy verme işlemleri sorunsuz olarak devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YSK Başkanı Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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