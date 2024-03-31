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Geçersiz oylar nasıl olur? Oy kullanmaya giderken nelere dikkat edilmeli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Geçersiz oylar nasıl olur? Oy kullanmaya giderken nelere dikkat edilmeli?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler bugün yapılacak seçimlerle belirlenecek. 31 Mart Yerel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Peki, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi oylar geçersiz sayılır, hangi durumlarda oylar geçersiz sayılmaz? Geçersiz oylar nasıl olur, nerelere dikkat etmeliyiz? Adım adım oy kullanma rehberi haberimizde...

Türkiye'de kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçim heyecanı başladı. Vatandaşlar yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Oy kullanmaya gitmeden önce ve oy kullanma sırasında dikkat edilmesi gerekenler araştırılıyor. Seçmenler nasıl oy kullanacaklarını merak ediyor. Peki, oy kullanma rehberine göre dikkat edilmesi gereken unsurlar neler? Oy kullanmaya giderken ne götürülmeli? Seçim pusulasında nasıl oy verilir? Tüm merak edilenler haberimizde...

Geçersiz oylar nasıl olur? Oy kullanmaya giderken nelere dikkat edilmeli? - 1. Resim

OY KULLANIRKEN YANIMIZDA NE OLMALI?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

Oy kullanırken yanınızda taşımanız gereken en önemli belge kimlik belgesidir. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesi yanınızda olmalıdır. Kimliğiniz, size ait olduğunuzu kanıtlar ve oy kullanma hakkınızı doğrular.

Geçersiz oylar nasıl olur? Oy kullanmaya giderken nelere dikkat edilmeli? - 2. Resim

SEÇİM PUSULASINDA NASIL OY VERİLİR?

Seçmenler, tercih ettikleri adaylar için oy pusulasındaki uygun bölüme 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basarak oy kullanmalıdırlar. Oy pusulasının diğer yerlerine işaret koymak veya imza atmak geçerli sayılmaz. Oy pusulasının zarfına başka bir şey konulmamalıdır.

Geçersiz oylar nasıl olur? Oy kullanmaya giderken nelere dikkat edilmeli? - 3. Resim

GEÇERSİZ OYLAR NASIL OLUR?

Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları geçersiz sayılır.

OY VERME KABİNİNE CEP TELEFONU SOKULUR MU?

Oy verme kabinesine cep telefonu ile girmek yasaktır. 

PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Geçersiz oylar nasıl olur? Oy kullanmaya giderken nelere dikkat edilmeli? - 4. Resim

OY KULLANDIKTAN SONRA NE YAPILIR?

Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra, seçmenler oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atarlar ve ardından seçmen listesinde adlarının bulunduğu yere imza atarlar.

SEÇİMDE OY KULLANMAZSAK NE OLUR?

Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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