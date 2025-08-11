Nasipse olur filmi nerede çekildi? Filmin başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor 

"Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" sözü Nasipse Olur filminin en dikkat çeken noktasıdır.

Günfer’in zorlu ama eğlenceli hayatını konu edinen filmde başarılı oyuncu kadrosu izleyicilerden tam not aldı. Filmin çekimlerinin yapıldığı Boyabat milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor.

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Selahattin Sancaklı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve 2019 yılında yayınlanan Nasipse Olur filmi Sinop’un Boyabat ilçesinde çekildi.

Boyabat tarihi bir şehirdir. İlçenin M.Ö. 600 yıllarında kurulduğu düşünülüyor. Şehrin eski adı Germanikopolis'tir.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatında hiçbir şey yoluna gitmeyip üst üste kötü haber alan genç bir kadının başından geçenlerin anlatıldığı Nasipse Olur filminde Günfer karakteri öne çıkıyor. Günfer pasta satarak geçimini sağlayan bir kadındır. Babasının ölümünün ardından büyük bir üzüntü yaşayan Günfer, tam kendini toparlayacakken, amcasının başına açtığı iş yüzünde çıkmaz bir yola sürüklenir.

Özel hayatında da işler yolunda gitmez. Evlilik hayali kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenen Günfer, kendini çok kötü hisseder. Ancak başına her ne gelirse gelsin sağlam bir şekilde kalmayı başarır. Gökhan ile tanışmasıyla farklı bir yola girer.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?