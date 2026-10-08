Necla Uygur, Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren ve Nejat Uygur Tiyatrosu’nun önemli isimleri arasında yer alan sanatçılardan biriydi. Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi olan Necla Uygur’un hayatı, yaşı ve ölüm nedeni merak ediliyor.

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Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Necla Uygur, 8 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Uygur Ailesi tarafından yapılan açıklamada sanatçının bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Necla Uygur, tiyatro kariyerinin yanı sıra Nejat Uygur ile kurduğu aile ve çocuklarının sürdürdüğü tiyatro geleneğiyle de sanat dünyasında önemli bir yere sahipti.

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatro oyuncusudur. Usta tiyatrocu Nejat Uygur ile 1950 yılında evlenen Necla Uygur, uzun yıllar Nejat Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahne aldı. Çiftin Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat adlarında beş oğlu dünyaya geldi. Ailenin özellikle Süheyl ve Behzat Uygur başta olmak üzere sonraki kuşakları da tiyatro ve televizyon alanında çalışmalarını sürdürdü.

Necla Uygur, sahne kariyerinde Marko Paşa Müzikali gibi yapımlarda yer aldı. Uygur, 2016 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri kapsamında “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Necla Uygur kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

NECLA UYGUR NEDEN ÖLDÜ?

Necla Uygur’un ailesi tarafından yapılan açıklamada sanatçının bir süredir tedavi gördüğü hastanede 8 Ekim 2026’da hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak ölümüne neden olan hastalık veya kesin ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.

Necla Uygur kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Ailenin cenaze programına ilişkin açıklamasına göre Necla Uygur’un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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