Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Necla Uygur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi olan usta sanatçının cenaze programı da belli oldu.

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Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Necla Uygur’dan acı haber geldi. Usta sanatçı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Necla Uygur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Necla Uygur’un vefatı, Uygur Ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Aile, sanatçının ölümünden duyduğu derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Necla Uygur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

TÜRK TİYATROSUNA YILLARCA EMEK VERDİ

Merhum tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un eşi olan Necla Uygur, sanat hayatı boyunca Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulundu. “Marko Paşa Müzikali” gibi yapımlarda sahne alan Uygur, sanatçı Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha Uygur’un da annesiydi.

Sanat dünyandaki duruşu ve tiyatroya verdiği emekle tanınan Necla Uygur, 2016 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri kapsamında “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü”ne layık görülmüştü.

Necla Uygur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Necla Uygur için 9 Ekim Cuma günü cenaze töreni düzenlenecek. Usta sanatçının cenaze namazı, Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak.

Necla Uygur, cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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