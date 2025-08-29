Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Neler Oluyor Hayatta programının yeni sezonu ne zaman?

Neler Oluyor Hayatta programının yeni sezonu ne zaman?

Neler Oluyor Hayatta programının yeni sezon tarihi belli oldu. Buna göre, Neler Oluyor Hayatta, kısa süre içinde yeni bölümleriyle izleyicisiyle yeniden bir araya gelecek.

Sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan"Neler Oluyor Hayatta yeni sezon tarihi açıklandı. Program,  gündemdeki gelişmeleri, magazin dünyasındaki son haberleri ve dikkat çeken konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMININ YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Neler Oluyor Hayatta, yeni sezonuyla 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 09.00'da izleyicilerle buluşacak.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu üstlendiği programdın yeni sezon tanıtım filmi yapay zeka ile yapıldı.

NELER OLUYOR HAYATTA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

"Neler Oluyor Hayatta" 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de ekranlarında yayınlanacaktır.

Neler Oluyor Hayatta programının yeni sezon tanıtımında ise sunucuların marifetiyle yer aldığı bir fragman ekrana geldi. Bu tanıtım, gerçek hayatla sanal alem arasındaki ince çizgiye gönderme yaparak izleyicisinin ilgisini çekti.

