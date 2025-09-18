Nesrin Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Altın madalya için mindere çıkıyor

Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Nesrin bu akşam altın madalya için mindere çıkacak. Rakip ise Ukrayna'dan Alla Belinska. Nesrin Baş ismi internette en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Nesrin Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Nesrin Baş ile ilgili merak edilenler...

NESRİN BAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Nesrin Baş, 25 Haziran 2002'de Tokat'ta doğdu. 23 yaşındaki Nesrin Baş'ın boyu 1,70 kilosu ise 72'dir. Annesi Melek Baş, babası Ali Baş’dır. Fatoş ve Emine adında iki de kız kardeşi vardır. Aslen de Tokatlıdır. Güreşe merakı okul yıllarında başladı. Ortaokula giderken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi ile güreş ile tanıştı. Şu sıralar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir.

NESRİN BAŞ'IN GÜREŞ KARİYERİ

Milli sporcumuz Nesrin Baş'ın güreş kariyeri başarılarla doludur. Aldığı madalyalar şu şekilde;

2025 - U23 Avrupa Şampiyonası - Arnavutluk , Tiran - 68 kg, Altın madalya

2024 - Avrupa Şampiyonası - Romanya, Bükreş - 72 kg, Altın madalya

2023 - Avrupa Şampiyonası - Zagreb - 68 kg, Bronz madalya

2023 - Yaşar Doğu Turnuvası - İstanbul - 68 kg, Gümüş madalya

2022 - Dünya U23 Şampiyonası - İspanya, Pontevedra - 68 kg, Altın madalya

2023 - Dünya U23 Şampiyonası - Arnavutluk, Tiran - 68 kg, Altın madalya

2023 - Avrupa U23 Şampiyonası - Romanya, Bükreş - 68 kg, Altın madalya

2021 - Avrupa U23 Şampiyonası - Kuzey Makedonya, Üsküp - 68 Kg, Bronz madalya

2021 - Dünya Gençler Şampiyonası - Rusya, Ufa - 68 kg, Bronz madalya

2022 - Dünya Gençler Şampiyonası - Bulgaristan - Sofya - 68 kg, Bronz madalya

2022 - Avrupa Gençler Şampiyonası -İtalya, Roma - 68 kg, Altın madalya

NESRİN BAŞIN KATILDIĞI TURNUVALAR VE DERECELERİ

▪️ Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar serbest stil 68 kiloda, Belarus rakibi Natallia Belskaya karşısında bronz madalya maçında 9-0 öndeyken tuşla yenerek bronz madalyayı kazandı.

▪️ Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, Polonyalı Karolina Gabriela Kozlowska'yı 10-0 sayı tuşu ile ve Belaruslu rakibi Aline Miklasheuskaya'yı da 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

▪️ İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, finalde Moldovalı rakibi Luciana Beda'yı 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Alman Sophia Schaefle'yı 6-2; yarı finalde ise İtalyan Laura Godino karşısında 13-2 tuşla yenerek finale çıkmıştı. Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Baş, Hintli rakibi rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı.

▪️ İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 2022 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki’yi 8-0 yenerek ümitler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. İlk turda dünya şampiyonu Moldovalı Irina Rîngaci'yı 11-6, çeyrek finalde İspanyol Marta Ojeda'yı 10-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Amerikalı Sienna Ramirez'i 9-4 yenerek finale çıkmıştı

▪️ Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen 2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda final maçında Slovak Zsuzsanna Molnár'ı 4-0 yenerek altın madalya kazandı.

▪️ 15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar serbest 72 kg’da Nesrin Baş, final maçında Rumen Alexandra Anghel'i 5-1 yenerek altın madalya kazandı.

▪️ Nesrin Baş, 10 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin ikinci gününde, kadınlar 62 kiloda kategorisinde mücadele etti ve Kota müsabakasında Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 mağlup ederek; 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris’de yapılacak olan 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

İlgili Haber Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? 30 milli sporcu mindere çıkacak

▪️ Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Nesrin Baş, son 16 turunda ABD'li rakibine yenildi ve bir dereceye giremedi.

▪️ Arnavutluk'un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 68 kilogramda ülkemizi temsil eden Nesrin Baş, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Ukraynalı rakibi Manolya Skobelska'yı 6-2 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.