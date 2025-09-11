Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? 30 milli sporcu mindere çıkacak

Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Türkiye’nin 3 stilde 10’ar sporcu ile temsil edileceği Büyükler Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcularımız ve turnuva takvimi merak konusu oldu.

İlgili Haber Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi vefat etti

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 30 milli güreşçi mücadele edecek.

MİLLİ TAKIMIN SON DÜNYA ŞAMPİYONASI KARNESİ

Türkiye, 2023 Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı. Milliler; grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya aldı.

Ay-yıldızlı güreşçilerden Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz altın, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can ve Enes Başar ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan Güreş Milli Takımı, yine Belgrad'da yapılan ve 4'ü altın toplam 7 madalya kazandığı 2022 Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile üç ağır sıklette de şampiyonluk yaşadı. Grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer alan milli takım, bu kategoride 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Cavit Acar

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: Resul Güne

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Hasan Berk Kılınç

97 kilo: Abdulkadir Çebi

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır