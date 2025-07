Netflix 2025'in en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı

Netflix, 2025 yılının ilk yarısında en çok izlenen dizi ve filmlerini resmi olarak duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan veriler, en çok hangi yapımlara ilgi gösterildiğini gözler önüne serdi. İşte en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri!

2025 yılının ilk yarısı biterken Netflix, bu yıl en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2025'in en popüler dizisi 145 milyon izlemeye ulaşan Adolescence oldu. 2 sırada, Güney Kore fenomeni Squid Game'in 2. sezonu yer alırken, 3. sıraya da aynı yapımın 3. sezonu yerleşti.

NETFLİX YILIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

Adolescence – 145 milyon izlenme Squid Game (2. Sezon) – 117 milyon izlenme Squid Game (3. Sezon) – 72 milyon izlenme Zero Day- 61 milyon izlenme Missing You -58 milyon izlenme American Murderer: Gabby Petito S1 -56 milyon izlenme Ms. Rachel S:1 - 53 milyon izlenme Sirens -53 milyon izlenme The Night Agent S:2 -53 milyon izlenme Ginny & Georgia S:3 -48 milyon izlenme

NETFLİX YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ

Yılın ilk yarısında en çok izlenen Netflix filmi ise 165 milyon izlenme ile Back in Action oldu. Back in Action'ı sırasıyla Straw (103 milyon) ve The Life List (96 milyon) takip etti. Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olan The Electric State ise yedinci sırada yer aldı.

İngilizce olmayan yapımlar arasında en çok izlenen film ise, 88 milyon izlenme ile Almanya yapımı Exterritorial oldu.