Yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından Çift Kişilik Oda izleyicilerin gündeminden düşmüyor. Son haftalarda yayın akışında yer almayan dizi, yeni bölüm tarihiyle ilgili belirsizlik nedeniyle merak konusu oldu. Şimdilik ekranlara ara veren yapımın 7. bölüm tarihi ve final sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Çift Kişilik Oda 7 bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm var mı, final mi yaptı soruları cevap buldu.

Now TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çift Kişilik Oda 7. bölümü merakla bekleniyor. Final kararı alınan dizinin yeni bölüm tarihi ve yayın akışıyla ilgili güncel gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda 7 bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm var mı, final mi yaptı?

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yaz sezonunun dikkat çeken projelerinden biri olan Çift Kişilik Oda ekran yolculuğuna 7. bölümüyle devam etmeye hazırlanıyor. Daha önce 17 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanacağı açıklanan bölüm, yayın akışında yer almadığı için ertelendi. Yeni yayın takvimine göre, dizinin 7. bölümü 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı Now TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU HAFTA VAR MI?

17 Temmuz’da yayınlanması beklenen 7. bölüm, kanalın yayın akışında yer almadı. Yapımcı firma tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda olacak.

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Erteleme kararının ardından Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü için kesin tarih duyuruldu. 7. bölüm, 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı Now TV ekranlarında yayınlanacak.

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL Mİ YAPTI?

Çift Kişilik Oda dizisi için erken final kararı alındı. Yapımcılardan gelen açıklamaya göre dizi 8. bölümde final yapacak. Yayın takvimine göre 7. bölüm 24 Temmuz’da ekrana gelirken, final bölümü olan 8. bölümün ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.