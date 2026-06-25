Stand-up gösterileri ve podcast yayınları ile tanınan Komedyen Deniz Göktaş'ın kariyeri merak konusu oldu. Göktaş, dijital platformlarda yayımlanan "Gibi" dizisinde bir bölüm konuk oyuncu olarak yer almıştı. Peki, Komedyen Deniz Göktaş kimdir, kaç yaşında?

Komedyen Deniz Göktaş, 1995 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladı, aynı üniversitede Psikoloji bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi'nde sinema-televizyon alanında yüksek lisans öğrenim gördü.

Sinema eğitimi almak için gittiği İstanbul'da 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nün düzenlediği açık mikrofona katılıp beş dakika sahne aldıktan sonra bu performansının beğenilmesi üzerine sahnelerde yer almaya başladı.

2020-2023 yılları arasında çeşitli sahnelerde sergilediği gösterisini 2023'te Ses Tiyatrosu'nda "Selam Selam" adıyla kaydedip Youtube'da yayımlayarak sonlandırdı.

COVID-19 pandemisi sırasında podcast yayınları yapmaya başladı ve podcast yayınları ile daha geniş bir kitle tarafından tanındı. Spotify’da “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok” Deezer'da “Haset” isimli podcast serileri yaptı.

2020–2023 yılları arasında "Uykusuz" dergisinde mizah yazıları yazdı.

Gibi adlı dizide bir bölüm rol aldı. Ben Tek Siz Hepiniz (2022) adlı kısa filmde oyunculuk yaptı.

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