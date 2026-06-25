Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi sosyal medyada yayılan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı iddialarını yalanladı.

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde, sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı güvenlik tedbiri iddiaları dolaşıma sokulmuştu.

Bazı platformlarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü yapabilmesi için başkentin sembolik alanlarından Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı öne sürüldü.

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yalanlama geldi.

"BÖYLE BİR KARAR YA DA UYGULAMA BULUNMAMAKTADIR"

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmi açıklamayla söz konusu paylaşımların tamamen asılsız ve algı odaklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

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"MAKSATLI VE MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Zirve boyunca liderlerin güvenliği için Ankara genelinde üst düzey ve uluslararası protokole uygun tedbirlerin devrede olacağı, ancak bu tedbirlerin başkentteki parkların keyfi olarak kapatılmasını içermediği kaydedildi.

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